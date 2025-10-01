Porecla pe care a primit-o Florin Dumitrescu la MasterChef: „Glume de autobază”. Ce a pățit la o filmare

Chiar dacă audiențele acestui sezon MasterChef nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor până acum, în anul 2024, emisiunea de la PRO TV a reușit să fie lider de audiență cu edițiile în care cei trei chefi au apărut din nou la postul din Pache Protopopescu, după mai mulți ani în care au lucrat la concurență, mai exact la Antena 1.

Florin Dumitrescu a fost numit „Spiridușul”

Odată cu debutul noului sezon MasterChef România, Florin Dumitrescu a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Unica, publicație pentru care a dezvăluit ce poreclă a primit după ce s-a întors la PRO TV.

Potrivit celor afirmate de celebrul bucătar, i se spune „Spiridușul”, din cauza glumelor pe care le face.

„Mi se spune «Spiridușul»! Ca să le mai dau puțină energie colegilor cameramani, le mai schimb butoanele, le mai ascund camerele, mai opresc monitoarele, fur stații, glume efectiv de autobază. Dar eu mă simt bine când le fac. Eu țin la glume”, a dezvăluit Florin Dumitrescu pentru sursa citată.

Ce glumă i s-a făcut la filmări celebrului bucătar

Juratul de la MasterChef România a precizat și că a fost și el ținta glumelor, însă nu în timpul emisiunii de la PRO TV, ci în momentul în care se afla la filmările pentru un spot TV.

„Și ei îmi mai fac glume, adică mă trezesc fără telefoane. Nu s-a întâmplat la MasterChef, s-a întâmplat la o filmare pentru un spot TV, unde am făcut foarte multe glume pe set, iar când am ieșit afară, m-am trezit cu mașina în folie de plastic, dar toată mașina, efectiv toată mașina”, a mai afirmat Florin Dumitrescu pentru Unica.

