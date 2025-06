Primele imagini cu iubitul Rebeccăi Dumitrescu. Cu ce se ocupă și ce părere are Anamaria Prodan despre el

Familia Anamariei Prodan a trăit o zi plină de emoții și mândrie. Fiica cea mare a impresarei a organizat primul ei vernișaj în România, un eveniment de suflet care a reunit familia și prietenii apropiați, dar și pe iubitul său american, Shane Sears, venit special din California pentru a-i fi alături.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Rebecca Dumitrescu, stabilită în Statele Unite ale Americii, este pictoriță și și-a construit o carieră solidă în domeniul artei. Vernisajul din România a marcat o etapă importantă în parcursul ei profesional, iar organizarea impecabilă a evenimentului a fost semnată chiar de ea, fără sprijin financiar din partea mamei sale.

Cu ce se ocupă iubitul Rebeccăi Dumitrescu

La eveniment a fost prezent și Shane Sears, iubitul Rebeccăi de doi ani. Tânărul din Laguna Beach activează în industria modei din SUA și a oferit primul său interviu la Xtra Night Show. „Acesta este primul meu interviu. Sunt Shane Sears, din California, Laguna Beach, USA. Jobul meu e foarte asemănător. Sunt în industria modei”, a spus Shane.

Recomandări Zonele din România cele mai expuse la inundații. Va exista un climat diferit în 50-100 de ani

Anamaria Prodan s-a declarat încântată de alegerea fiicei sale, afirmând că Shane este un băiat educat și respectuos, care s-a integrat perfect în familie. Evenimentul a fost și un prilej de reuniune pentru întreaga familie, demonstrând, încă o dată, cât de important este sprijinul reciproc în momentele cheie ale vieții.

Rebecca Dumitrescu reușește, prin talent și determinare, să-și croiască un drum propriu în lumea artei, iar debutul său în România a fost doar începutul unui parcurs promițător.

Cât costă un tablou făcut de fata cea mare a Anamariei Prodan

Anamaria Prodan s-a declarat profund impresionată de talentul Rebeccăi și extrem de mândră de parcursul fiicei sale. Vedeta nu a putut lipsi de la acest moment special și, așa cum a făcut întotdeauna, și-a anulat toate angajamentele pentru a fi alături de Rebecca.

„Rebecca are prima ei prezentare în România, este pictor, artă abstractă. Vineri, la ora 18.00, primul ei vernisaj. 24 de tablouri are. Acum o lună a expus la New York, a avut 20 de lucrări. Acum un an a expus în Los Angeles. Pentru mine faptul că a venit în România este ceva de suflet. Vinde tot! Strânge tot! Fiica mea nu e ca mine așa cheltuitoare. Strânge fiecare bănuț. Cel mai scump a fost 10.000 de dolari”, a declarat Anamaria Prodan, la Un Show Păcătos.