Prezentatoarea, care în trecut a lucrat la Pro TV, are acum contract cu Antena 1. În ziua revenirii la TV, acum mai bine de o săptămână, ea a postat mai multe fotografii din platoul de știri de la Antena 1, alături de noii săi colegi. A transmis și un mesaj: „Astăzi a fost așa și am fost superbucuroasă. Atmosfera caldă, prietenoasă, încurajări, aplauze la final, ce să mai, am fost mireasa zilei!

Ramona Păuleanu: „Pentru mine a fost extrem de important începutul”

Mulțumesc tuturor pentru ziua asta frumoasă, plină de optimism, zâmbete și glume. Mai ales că pentru mine a fost extrem de important începutul. Am avut un milion de emoții după aproape 3 ani în care nu am zis mai mult de „caca”, „papa”, „pipi” și, mai nou, „nu”, „pleacă de acolo”, „dă-te jos imediat”,??

Deci am început bine, vom continua și mai bine. Mulțumesc, Observator Antena 1, chiar am simțit că e un nou început”, a scris pe Instagram prezentatoarea rubricii Meteo.

Aproape zilnic Ramona Păuleanu apare pe post, la Antena 1, chiar și în această dimineață, 5 aprilie, a prezentat rubrica Meteo în cadrul Observatorului.

Înainte de a semna contractul cu Antena 1, Ramona Păuleanu avea peste un deceniu de când lucra la PRO TV. În concediul de maternitate, ea a decis să facă un podcast despre parenting și a colaborat cu Adriana Stere, colega sa de la PRO TV. Proiectul lor, care se intitulează „Creștem mari”, este un real succes și este foarte urmărit în mediul online.

Ramona Păuleanu s-a retras de la PRO TV când a aflat că este însărcinată

În anul 2021, Ramona Păuleanu anunța că este însărcinată cu gemeni și că se va retrage o perioadă de pe micul ecran. Situația a luat o întorsătură neașteptată, pentru că a născut prematur o fetiță și un băiat. Prezentatoarea a avut probleme cu băiețelul, care a stat în spital luni bune.

Cât timp bebelușul a fost în spital, el s-a îmbolnăvit și a făcut meningită. Din această cauză, vedeta anunța pe Facebook că a acționat în instanță Spitalul Filantropia.

„Am dat în judecată Spitalul Filantropia pentru malpraxis. Pentru faptul că, la două luni de la internare, băiatul meu a făcut septis și meningită bacteriană după ce a luat un enterococ de acolo. Da, le-am cerut 1 milion de euro despăgubiri. Un milion, ați citit bine. Nu ca să mă îmbogățesc, nu avem nevoie de bani. Avem nevoie de dreptate, iar banii mergeau, în cazul în care câștigam, către o cauză în care credeam.

Îmi voiam băiatul bine, nu-i sumă să compenseze suferința lui. N-am făcut mare tam-tam pe subiectul ăsta. De fapt, nu l-am dezvoltat deloc. De ce? Sunt mai multe motive, poate voi avea timp să le expun. Cred că mai important e că nu știu cât de departe aș fi mers cu demersul ăsta, dar acum știu că merg până în pânzele albe”, scria prezentatoarea pe Facebook.

