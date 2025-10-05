Recent, Libertatea a stat de vorbă cu prezentatoarea de la Antena Stars, care în trecut a fost și concurentă la „Mireasa”, pentru a afla cum se simte în noua ipostază.

Libertatea: Cum a fost trecerea de la concurentă la prezentatoare? Ce secrete din televiziune știai deja și cum diferă modul în care te raportezi la concurenți, având în vedere experiența ta?

Raluca Preda: Sincer, pentru mine trecerea nu a fost doar de la concurentă la prezentatoare, ci mai degrabă de la fană a emisiunii la prezentatoare. Eu am crescut urmărind „Mireasa”, am trăit poveștile concurenților, m-am regăsit în ele și nici nu visam că într-o zi voi avea curajul să intru și eu în casă ca participantă.

În sezonul șase, pentru că îmi doream foarte mult să-mi întemeiez o familie, am pus pe pauză planurile mele din Marea Britanie, unde voiam să-mi cumpăr o casă, și am intrat în competiție cu speranța că acolo îmi voi găsi sufletul pereche. Ce a urmat a fost mult peste ce îmi imaginasem!

După terminarea sezonului, emisiunea a continuat să facă parte din viața mea, dar într-un alt fel: am primit oportunități care m-au adus tot mai aproape de echipă. Întâi ca invitat permanent, apoi ca parte din casting. Ulterior, am prezentat „Mireasa. Direct din Culise”, până când am ajuns aici. Totul a venit firesc, organic, nu a fost nimic forțat.

Legat de „secretele televiziunii”, adevărul e că eu nu știam foarte multe înainte. Nu venisem din zona aceasta, ci din vânzări și resurse umane. Totuși, și acolo am lucrat cu oamenii și am învățat să ascult, să înțeleg, să creez conexiuni. Asta m-a ajutat enorm și aici. Dar experiența unui live, emoțiile unui reality, ritmul alert și presiunea camerelor… acestea nu se pot compara cu nimic din ceea ce trăisem până atunci.

Televiziunea e un domeniu plin de provocări, dar și de emoții care te fac să crești și să te descoperi în fiecare zi. Cred că cel mai mare avantaj al meu ca prezentatoare este faptul că am fost concurentă și știu exact ce simt cei din casă: emoțiile, fricile, dorințele. Pot să empatizez cu ei la un nivel autentic, pentru că am trecut prin aceleași stări. „Mireasa” nu este doar o emisiune pentru mine, este o casă, o familie și un drum pe care n-aș fi crezut niciodată că voi păși.

Tot ce fac acum este să muncesc ca să mă ridic la nivelul așteptărilor și să dau înapoi proiectului măcar o parte din tot ce mi-a oferit.

Raluca Preda a fost tristă când a aflat că Gabriela Cristea se retrage

Comunitatea „Mireasa” este una numeroasă. Ai simțit presiunea din partea telespectatorilor, în momentul în care ai preluat emisiunea?

Comunitatea „Mireasa” este uriașă și extrem de implicată. Oamenii trăiesc alături de concurenți fiecare poveste, îi susțin, le trimit scrisori, flori, cadouri, votează săptămânal și decid cine câștigă premiul cel mare. Practic, publicul este parte din acest fenomen și, datorită celor de acasă, totul are sens.

Să fiu sinceră, presiunea cea mai mare nu a venit de afară, ci din mine însămi. În prima lună, înainte să intru în platou, emoțiile erau atât de intense încât aveam senzația că rămân fără aer și că nu voi reuși să cobor treptele. Inima îmi bătea atât de tare încât credeam că o să leșin! Era un amestec de teamă și de recunoștință, un moment frumos și copleșitor deopotrivă.

Mi-am dat seama că, prin muncă și încredere, pot să transform emoțiile în forță și să intru în fiecare emisiune mândră de ceea ce fac. Pe de altă parte, a fost și o provocare emoțională pentru mine să preiau ștafeta de la Gabriela Cristea, o emblemă a industriei. Am simțit tristețe la gândul că se retrage, dar și o onoare uriașă că eu am fost cea aleasă să continui acest drum.

A fost și un imbold să învăț, să mă perfecționez, motiv pentru care am mers la Antena Academy, unde am descoperit cât de mult pot să cresc frumos și organic în televiziune. Le sunt recunoscătoare telespectatorilor că sunt alături de noi seară de seară, de luni până vineri, de la ora 19.00. Ei sunt parte din această familie, alături de concurenți. Cred cu tărie că acest proiect există datorită lor!

„Mireasa” nu e doar o emisiune, ci o comunitate vie, din care s-au născut familii adevărate, copii și povești care inspiră. Sunt recunoscătoare că pot face parte din această poveste!

Vreau să te întreb și de viața personală. Drumul tău nu a fost unul ușor, fiind concurentă și mai apoi expusă în fața publicului ca prezentatoare, când a urmat divorțul de Alexandru Ungureanu. Cum ai reușit să te prezinți zi de zi cu zâmbetul pe buze, deși se produsese despărțirea?

Până să particip la „Mireasa” nu eram obișnuită cu expunerea. Aveam câteva sute de urmăritori și postam doar poze din vacanțe sau ținute, ținând cont că îmi place foarte mult moda. Viața mea personală nu fusese niciodată publică. În momentul în care am intrat în emisiune și am format un cuplu foarte îndrăgit, am înțeles că oamenii își doresc să vadă evoluția noastră și, pentru o perioadă, am împărtășit cu ei detalii din povestea pe care o trăiam.

Din păcate, evoluția ca și cuplu s-a concretizat cu un divorț, după doar opt luni de căsătorie. Evident că am fost dezamăgită și îndurerată, mă întrebam: „De ce eu?”. Însă am decis să nu îmi plâng de milă. Mi-am dat seama că sunt oameni care trec prin situații mult mai grele, mai ales atunci când vine vorba despre sănătate. Am ales să cred că tot ce nu mă doboară, mă face mai puternică!

A fost, totuși, greu. M-am trezit singură într-un oraș în care nu cunoșteam pe nimeni. Divorțul a fost și un restart pentru mine. Mi-am cumpărat un apartament în Corbeanca, o mașină și am mers înainte cu jobul și cu cariera, fără să las viața personală să-mi afecteze parcursul profesional. Sigur că, la început, zâmbetul era ca o mască, dar cu timpul a devenit real.

Noi am rămas în relații bune după divorț și am decis să mai încercăm, pentru că am considerat că orice om merită o a doua șansă. Astfel am continuat să mai formăm un cuplu timp de aproape doi ani. Însă anul acesta, pe 1 aprilie, am decis să punem definitiv punct relației. Nu a fost ușor, dar acum mă simt bine, împăcată și recunoscătoare pentru lecțiile pe care le-am învățat.

Acum e mai conștientă de ceea ce înseamnă o relație

Decizia, evident, nu este una ușoară atunci când vine vorba despre un divorț. Cum ai luat-o și ce lucruri s-au schimbat la tine după despărțirea de fostul concurent de la „Mireasa”?

Decizia de a divorța a fost cea mai grea din viața mea, pentru că eu am intrat în căsnicie cu dorința sinceră de a-mi întemeia o familie și de a avea copii. Credeam că mariajul va fi pentru totdeauna. Însă, atunci când am realizat că drumurile noastre sunt diferite și că nu putem construi în aceeași direcție, am înțeles că cea mai bună alegere pentru amândoi era să mergem pe drumuri separate.

A fost dureros, dar experiența asta m-a făcut mai puternică. Am învățat că unii oameni apar în viața noastră pentru a ne oferi lecții, iar alții vin să ne vindece. Din tot ce am trăit, am înțeles că trebuie să ne ascultăm intuiția, pe care eu o consider îngerul nostru păzitor, și să nu ne lăsăm influențați de părerile celor din jur. Nimeni nu știe ce simțim cu adevărat și ce se întâmplă în sufletul nostru!

Un alt lucru pe care l-am învățat este că timpul este cel mai prețios dar pe care îl putem oferi. Dacă simțim încă de la început că un lucru nu merge, că valorile și principiile sunt diferite, cel mai sănătos este să nu pierdem luni sau ani luptând pentru ceva sortit să se destrame. Mai bine alegem să fim alături de persoana potrivită, cu care lucrurile curg firesc și natural.

Știu că pentru mulți oameni divorțul pare un eșec sau un stigmat. Eu nu îl văd așa. Din contră, cred că tocmai faptul că am trecut și prin fericire, dar și prin dezamăgire, construcție și destrămare, mă face să fiu mult mai conștientă de ce înseamnă cu adevărat o relație și ce îmi doresc pentru viitor.

Astăzi știu că divorțul nu m-a definit ca pe cineva care a pierdut, ci ca pe cineva care a câștigat claritate, forță și încredere în propria intuiție.

