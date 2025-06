Ada Condeescu, Laura Cosoi, Andreea Bănică, Mihaela Bilic, Magda Pălimariu, Cătălina Grama (Jojo), Giulia și Vlad Huidu, Geanina Ilieș, Cristina Bâtlan, Ioana Ginghină și Mirela Retegan s-au aflat printre vedetele premiate, însă locația a fost plină și de alte celebrități din diferite domenii.

Jorge, Alexandru Ciucu, Adelina Pestrițu, Adriana Bahmuțeanu, Emilian, DOC, Ramona Bădescu, Nicola și Daniel Pavel au fost și ei prezenți la una dintre cele mai importante petreceri ale acestei veri, iar Roxana Nemeș a reușit să atragă privirile cu burtica ei de gravidă.

Dress code-ul petrecerii Unica Urban Party Nostalgia 2025 a fost Disco Denim, iar frumoasa graviduță s-a conformat și a fost în centrul atenției datorită ținutei și nu numai.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Cu doar o zi înainte să-și facă apariția la petrecere, Roxana Nemeș a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre perioada frumoasă pe care o traversează în viață, dar și despre obstacolele peste care a trecut de-a lungul timpului.

Recomandări Judecătorii, despre adolescentul care și-a înjunghiat verișoara de 2 ani, apoi a strangulat-o cu șnurul suzetei: „Este agresiv, lipsit de empatie și educație”. Masi Nicolas Codreanu, condamnat la 15 ani de detenție

„A fost o perioadă greuță psihic și fizic, dar nu am renunțat. Au fost multe teste negative. Nu știu de unde și cum… Dumnezeu, clar! Și noi am fost uniți și ne-am dorit atât de mult… Eu niciodată nu mi-am pierdut speranța. A fost și endometrioza, pe care am tratat-o, dar nu scap niciodată de ea cu adevărat. Am făcut un vlog unde am povestit despre toate lucrurile și mi-au mulțumit foarte multe femei. Greu am făcut-o, pentru că sunt lucruri foarte intime. Dar știi că foarte mulți oameni trec prin asta.

Nu mă așteptam să ajung la fertilizare. M-am operat de endometrioză, după care am făcut două înseminări normale, care sunt mai simple puțin. După care am mai fost în Paris, în Turcia, am întrebat, am fost la controale, am vrut să văd și alte păreri de la alți doctori. Într-un final, am ajuns tot la dr. Andreas Vythoulkas, care este minunat. Foarte mult contează conexiunea pe care o ai cu doctorul”, a spus Roxana Nemeș în emisiunea de la PRO TV.

Subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2025 – ce le-a picat elevilor de a 8-a.