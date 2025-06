Vedetele au luat cu asalt covorul roșu la Unica Urban Party Nostalgia 2025, ce s-a desfășurat aseară în ParkLake Shopping Center din București. Mirela Retegan, Cristina Ștefan, Mihaela Bilic, Giulia și Vlad Huidu, Ada Condeescu, Cătălina Grama (Jojo) și Laura Cosoi sunt doar câteva din celebritățile care au acceptat invitația de a petrece alături de Unica la cea mai cool petrecere a verii.

În seara evenimentului, Adelina Pestrițu a postat un mesaj pe contul de socializare, care a dezvăluit cât este de încântată pentru că a primit un premiu la petrecerea Unica.

„Astăzi la petrecerea Unica.ro am fost surprinsă cu un premiu special pentru activitatea mea online. Știți doar că nu este doar meritul meu, iar voi aveți un mare aport în treaba asta.

Am tresărit când mi-am auzit numele, am zâmbit frumos și m-am bucurat să fiu printre premianți. De ținuta aleasă ce spuneți? Vă place?”, a scris Adelina pe contul de Instagram.

