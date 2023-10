Ryan Reynolds a vorbit sincer despre parenting și sănătatea mintală a copiilor săi. „Cred că este vorba mai mult despre a vorbi cu ei despre orice”, a declarat actorul, în vârstă de 46 de ani, pentru PEOPLE la evenimentul Bring Change to Mind Revels & Revelations 11, desfășurat luni la New York. „Sunt sincer când spun că mă interesează foarte mult cum decurg zilele lor și cum merg lucrurile.”

De asemenea, Reynolds a dezvăluit pentru sursa mai sus-menționată că el și soția sa, Blake Lively, subliniază importanța „conștiinței de sine” pentru cei patru copii ai lor și a împărtășit detalii despre rutina lor zilnică.

„Pentru mine, cel mai bun moment din ziua mea este să-i duc la școală și să-i iau de la școală”, a declarat el. „Cred că, în calitate de părinți, suntem mult mai bine pregătiți să facem față rigorilor copilăriei prin intermediul copiilor noștri acum decât atunci când eram eu copil. Este total diferit acum. Oamenii sunt mult mai conștienți de ei înșiși. Și lucrul de care ne agățăm cel mai mult în legătură cu copiii noștri este conștiința de sine. Nu să fie fericiți, nu să fie nimic, ci doar să fie conștienți de sine și să primească totul în interiorul lor.”

Ryan Reynolds și actrița Blake Lively, în vârstă de 36 de ani, au împreună trei fiice: James, de 8 ani, Inez, de 7 ani, și Betty, de 4 ani. În luna februarie au devenit părinți pentru a patra oară.

La scurt timp după ce și-a întâmpinat cel de-al patrulea copil, Ryan Reynolds a vorbit despre modul în care el și Blake Lively s-au acomodat la viața de familie cu patru copii.

„Suntem foarte entuziasmați”, a declarat starul din „Welcome to Wrexham” pentru emisiunea „Power Lunch” de la CNBC. „Uite, nu am face asta de patru ori dacă nu ne-ar plăcea.”

„Toată lumea se descurcă grozav. Toată lumea se descurcă de fapt fantastic”, a continuat el. „Cred că dacă nu ne-am fi dat seama până acum, cred că am fi avut probleme foarte, foarte mari.”

Ryan Reynolds a continuat să glumească și a spus că acum casa lor seamănă cu o „grădină zoologică”, apoi a adăugat: „Este o grădină zoologică aici. Acesta este biroul meu și, ca să fiu sincer, probabil că îmi voi petrece restul vieții aici!”.

Ryan Reynolds a lăsat pe locul doi cariera pentru a se dedica copiilor

Blake și Ryan s-au cunoscut la începutul anului 2010 în timpul filmărilor de la pelicula Green Lantern. Au început să se întâlnească în octombrie 2011, iar în 2012 s-au căsătorit.

În 2020, actrița anunța cât de fericită este să fie mamă. „Bănuiesc că trebuie să-mi placă cu adevărat, pentru că sunt obsedată de copiii mei”, a explicat Lively, într-un interviu pentru Harpers Bazaar. La rândul său, Reynolds a lăsat pe locul doi cariera de actorie pentru a se dedica copiilor.

„Nu vreau să ratez această perioadă cu copiii mei. Când filmez un film, sunt adesea plecat în Europa, petrec ore multe pe drum. Îmi place foarte mult să fiu un tată implicat. Îmi place să le duc la școală dimineața, îmi place să le iau”, a mărturisit Reynolds.

FOTO: Hepta