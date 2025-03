Sebastian Dobrincu, cunoscut în urmă cu ani de zile în presa din România drept cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, a suferit ani la rând din cauza minciunilor care s-au scris despre familia lui. Mulți au insinuat că el provine dintr-o familie înstărită, însă adevărul e altul.

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță alături de părinții lui, Sebastian Dobrincu și-a prezentat părinții, pe Romică și pe Carmen. Aceștia au și recunoscut că au o relație complicată cu băiatul lor și, totodată, el a vorbit despre zvonurile care au circulat despre tatăl lui.

De ce a fost înjurat în parc Sebastian Dobrincu

„Ce se scria despre tatăl tu?”, l-a întrebat Cătălin Măruță. Sebastian Dobrincu a răspuns: „Păi nu era el securist, traficant de toate? Ai fost închis, am auzit… s-a ajuns să… Internetul ăsta e un spațiu magic, dar să ajungi să îl numești pe tatăl meu pușcăriaș? Omul dacă trece pe galben la semafor se simte prost două zile după și ei să îmi numească tatăl pușcăriaș? Doare la cu totul alt nivel. Ok, înjură-mă pe mine, nu îți place cum vorbesc, cum arăt, dar lasă-mi familia în pace.

Minte despre mine, inventează povești, dar lasă-mi tatăl în pace! Ce treabă are tatăl meu? Aia doare cel mai tare. Asta e o mică parte… s-a ajuns la procese. S-a întrecut orice limită. Sunt niște minciuni atât de elaborate din partea lor încât capătă credibilitate și ajung oamenii să mă înjure.

Am fost înjurat în parc. Eram în parc, în Herăstrău, acum câteva luni, filmam un podcast. Trece un timp pe bicicletă: Să îi trag *** lui tac-tu, Dobrincu! Dă-mă în judecată! A fost un șoc pentru mine, a fost prima dată când am fost înjurat pe stradă. Nu înțelegeam în primul rând de ce. O dată la mână ce am făcut, ce a făcut tatăl meu ca să merite să fie înjurat și cum reacționez.

Eram cu camera de filmat, eram cablat, ce fac? Mă duc după el, îl las, ignor. M-am dus acasă și am stat și m-am gândit. Am fost înjurat pe stradă pentru ce? Că s-a dus unul pe internet și a lansat o bârfă că aș avea o familie bogată. Iată familia mea bogată, milionarii care m-au crescut. Oameni simpli, crescuți la țară, dar care au muncit și au adus copilul în Capitală ca să aibă o altă viață”, a spus el.

Relația complicată a lui Sebastian Dobrincu cu părinții

Întrebat de Cătălin Măruță de ce s-a îndepărtat de părinți, Sebastian a recunoscut că acest lucru s-a întâmplat de mult timp: „Spre durerea mea… nici nu este «în ultima perioadă», ci e ceva timp”. Mama sa, Carmen Dobrincu, a confirmat că relația lor s-a răcit destul de devreme.

„Nu am resentimente și nu vă reproșez. Nu aș schimba nimic la cum m-ați crescut. Mi se pare că m-ați ținut pe o linie de plutire și mi-ați insuflat niște valori…”, a mărturisit Sebastian Dobrincu.

Într-un moment sincer, tânărul antreprenor a mărturisit că, deși nu are resentimente, copilăria sa nu a fost lipsită de provocări emoționale: „Nu țin minte să fi auzit prea des «te iubesc» în copilărie. Eu nu sunt fericit… OK, am niște performanțe în domeniul meu, dar nu știu să mă bucur de viață.”

Tatăl lui Sebastian, de profesie mecanic auto, a explicat că fiul său și-a dorit întotdeauna mai mult și a muncit enorm pentru a-și construi cariera, chiar și cu prețul îndepărtării de familie. „El a vrut să fie mai activ și să facă mai mult pentru ceea ce își dorește. Asta l-a îndepărtat de noi ca să nu-l ținem pe loc.”

În timpul discuției, mama lui Sebastian a rememorat un moment dureros: „Mi-a zis: «Cândva… o să ajung foarte important și să nu-ți atribui vreun merit… Și să spui ce mamă rea ai fost!»” La rândul său, Sebastian a confirmat că a simțit răceală din partea mamei sale: „Eu cred că ai fost o mamă rea cu mine, dar nu îți reproșez nimic.”

Întrebat dacă i-a fost rușine cu familia sa, fostul investitor de la „Imperiul Leilor” a răspuns: „Nu mi-a fost rușine, dar a fost o diferență în clasă. Vedeam în clasă colegi cu posibilități mai mari decât familia mea. Aveam colegi care aveau mai mulți bani și mă gândeam de ce ei au și eu nu”.

