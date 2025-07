Reacția lui Silviu Țolu când Lili Sandu i-a spus că vrea să meargă într-un retreat singură, fără el: „Trei-patru zile”

De aproximativ trei ani, Lili Sandu se concentrează pe un singur proiect profesional: „Vorbește Lumea”, emisiune de la PRO TV care în această vară a împlinit 10 ani de emisie. Cu ocazia aniversării, Libertatea a mers pe platourile show-ului și a stat de vorbă cu frumoasa prezentatoare.

Ținând cont că acest sezon al emisiunii „Vorbește Lumea” este aproape de final, iar Lili Sandu va pleca în vacanță, ne-am gândit să o întrebăm ce planuri are. Iar vedeta de la PRO TV ne-a dezvăluit că ar avea în plan să meargă în cel puțin patru sejururi, chiar dacă timpul este destul de scurt.

Mai exact, prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” va avea o vacanță în care va merge doar alături de Thomas, fiul ei și al lui Silviu Țolu, și de bunicii micuțului, după care s-ar putea să ajungă alături de iubitul ei în Grecia sau în Toscana. Apoi, Lili Sandu ar vrea să meargă singură într-un retreat în România sau în Spania. Iar la final va da o fugă până la Tulcea, pentru a-și vedea rudele.

„Prima vacanță va fi împreună cu Thomas, că mereu facem așa, eu, o săptămână doar cu el. Suntem noi și cu bunicii. O să mergem undeva în Bulgaria, la all inclusive. Este al treilea an în care mergem în același loc, pentru că el și-a dorit foarte mult să meargă acolo. Și am zis să nu schimbăm, dacă el e fericit. Copilul trebuie să fie cel mai fericit în vacanța pentru el. O să mergem acolo cu bunicii, după care o să am o vacanță cu Silviu Țolu, deocamdată nu știm… Poate în Grecia, pe undeva, poate Toscana. Încă n-am programat nimic, că noi așa facem, pe ultima sută de metri și, bineînțeles, plătim și mai mult! Dar noi nu suntem oameni normali. Că am zis: «Măi, hai să fim și noi normali, să ne luăm și noi o vacanță, să ne gândim». Uite, în iarnă, anul trecut, trebuia să ne gândim deja unde să mergem. N-avem nicio șansă!

O să mergem pe la Cluj vreo trei zile, că are Silviu treabă și mergem cu mașina cu Thomas pe acolo. Și eu mi-aș dori să merg la un retreat din ăsta, la un moment dat, unde se fac yoga, wellness, cu meditație și așa mai departe. Încă caut, nu știu dacă în România sau undeva prin Spania, să mă duc vreo trei zile sau patru, să mă eliberez de tot ce e rău. Mi-aș dori să merg singură. Silviu nu înțelege asta și a zis: «Nu, du-te, că ai nevoie să-ți liniștești un pic mintea». Bine, tot pentru el o fac, îți dai seama! Că dacă eu sunt calmă și fericită, toată lumea e fericită. Încă n-am găsit asta, dar nu știm sigur… Și cam asta e.

O să merg pe la Tulcea un pic, să-mi văd și eu neamurile pe acolo, că n-am mai fost de mult timp. Și după aia ne întoarcem la muncă. Și cam asta e vacanța. Pare mult, dar nu…”, a spus Lili Sandu în exclusivitate pentru Libertatea.

