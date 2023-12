Deși păreau mai fericiți ca niciodată împreună, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate la jumătatea anului trecut.

Anunțul a luat pe toată lumea prin surprindere, astfel că fanii artistei s-au întrebat ce s-a întâmplat, de fapt, și cum au ajuns la o asemenea decizie.

Chiar în cadrul unui interviu recent, Sore a dezvăluit că are o relație foarte bună cu fostul partener și a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui.

„Ne înțelegem foarte bine, e un tată extrem de implicat, atent și iubitor. Erin e un copil norocos pentru că are doi părinți care o iubesc enorm și pentru care ea este prioritatea numărul 1”, a mărturisit Sore pentru viva.ro.

Artista recunoaște sincer că nu simte nevoia să se plângă de rolul de mamă singură și asta pentru că are ajutoare de nădejde, iar dorințele sale profesionale nu au de suferit.

„Sunt un om iubit, am oameni buni alături de mine. Implicarea lui Mircea este foarte mare, apoi am bona, bunici… Nu mă plâng absolut deloc, am timp și loc să îmi îndeplinesc și eu visurile mele, ceea ce este minunat”, a mai spus Sore pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Sore a vorbit despre idila cu Răzvan Miheț fostul soț al Oanei Matache

Sore a vorbit despre presupusa idilă pe care a avut-o cu Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache. Cei doi și-au făcut apariția împreună la nunta lui Smiley cu Gina Pistol.

La nunta lui Smiley cu Gina Pistol, Sore și-a făcut apariția alături de Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache. La momentul respectiv s-a speculat că cei doi ar forma un cuplu și niciunul nu a negat idila.

Acum, într-un interviu pentru viva.ro, Sore a mărturisit că nu sunt prea multe de spus despre legătura pe care a avut cu fostul cumnat al Deliei Matache. De asemenea, ea a recunoscut că au ieșit împreună la câteva întâlniri.

„Nu prea e nimic de spus, eram doi oameni singuri, care au ieșit la câteva întâlniri. Presei i-a plăcut să înflorească, dar mă așteptam”, a spus Sore.

