Faima a venit și cu o mulțime de proiecte pentru Teo Trandafir, care recunoaște că a câștigat bani frumoși de-a lungul anilor, dar a avut și are multe cheltuieli: are o casă de întreținut, rate, cheltuie bani și la școala privată a fiicei sale.

„Am investit în casa în care locuiesc, în copilul pe care îl am și care merge la o școală privată, care nu este tocmai ieftină. Oamenii au senzația că toți banii pe care îi câștigi îți rămân. Nu își imaginează că plătești taxe uriașe la stat, ai rate, oameni cu care colaborezi și pe care trebuie să îi remunerezi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pe măsură ce banii vin, se și duc în mod misterios. Și eu mă întreb ce am făcut cu banii, pentru că nu am mai fost într-o vacanță de ani buni, pentru că mă gândesc la cheltuielile pe care le am, școala fiicei mele, rate, investiții în casă. Da, mă chivernisesc și eu, pentru că nu îmi plătește nimeni altcineva toate lucrurile de care, în familie, avem nevoie.”, a declarat ea pentru revista VIVA!

Întrebată dacă și-ar fi dorit să nu fie persoană publică, Teo Trandafir recunoaște că s-a obișnuit cu acest statut, de zeci de ani oamenii o opresc pe stradă, o salută.

„Gândiți-vă că eu fac televiziune dintotdeauna, nu știu ce înseamnă să îți dorești altceva. Am făcut altceva în 90, dar din 94 am apărut la televizor, nu mai știu cum era înainte.

Este ca atunci când oamenii mă întreabă cum ar fi dacă nu m-ar chema Trandafir. Iau lucrurile așa cum sunt. Așa a fost viața mea dintotdeauna și iau lucrurile în mod firesc.”, a mai spus prezentatoarea de la Kanal D.

