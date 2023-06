Este bucurie mare în familia îndrăgitei artiste! Theo Rose a născut astăzi un băiețel perfect sănătos, care va avea numele Sasha Ioan. Anghel Damian, iubitul vedetei, a dus-o pe aceasta la spital în jurul orei 6 dimineața, potrivit cancan.ro. Cântăreața avea bagajul de maternitate pregătit și aștepta cu mari emoții să își strângă bebelușul la piept.

Regizorul serialului „Clanul” a cărat bagajul de maternitate al iubitei sale și a însoțit-o pe Theo Rose în clinică, acolo unde aceasta urma să nască.

Theo Rose, în vârstă de 25 de ani, a devenit mamă pentru prima dată și este în culmea fericirii. Artista a avut o sarcină ușoară, fără probleme și alte complicații.

Primele declarații făcute de Theo Rose, după ce a născut

„E aici! Îl țin în brațe. E superb! Mulțumesc tuturor pentru grijă! Mă refac puțin și vă povestesc. Doamne ajută!”, a transmis cântăreața în urmă cu câteva minute pe Instagram.

Sora lui Theo Rose va fi nașa băiețelului

Într-un interviu pentru emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Raluca Diaconu a dezvăluit cât de onorată e să fie nașa băiețelului surorii ei. „Sunt fericită pentru Teo, pentru că traversează o perioadă atât de minunată din viața ei, că viața i s-a așezat atât de frumos și că este un semn că Dumnezeu, când consideră că este momentul, le așază El cum nu se poate mai bine.

Am emoții, într-adevăr, abia aștept să vină pe lume acest copil minunat și sunt încântată și extrem de fericită că m-au ales să fiu nașă. Am mari emoții, îmi vin lacrimi în ochi când vorbesc despre asta. Să vină pe lume sănătos, îl așteptăm cu bucurie”, a explicat Raluca Diaconu la „Teo Show”, conform wowbiz.ro.

Theo Rose, emoții înainte de a naște

Recent, cântăreața povestea că are mari emoții și că ajunsese să viseze cum va naște. „Visez de câteva nopți numai posibile variante de naștere. Am visat că a scos copilul mâna prin burta mea și că stăteam și eu și încă două moașe să ne uităm la el cum respiră prin crăpătură. I-am rugat pe doctori să-mi pună măcar un fermoar, să nu-i fie frig.:)))) Am visat că m-am ridicat după naștere să-mi iau copilul și mi-a fost întinsă o fetiță născută prematur pe care nu știu ce minte am avut să refuz să o iau acasă.

Ultima perioadă e încărcată de emoții și gânduri de tot felul. Am găsit o rugăciune care zice așa. «O, întru tot Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută și mă păzește pe mine, roaba Ta, de frică și de duhurile cele rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale, iar când va veni ceasul și timpul meu, izbăvește-mă de dureri.

Luminează-mi neputințele cele din timpul ieșirii și dă-mi întărire și putere la naștere. Fă-o grabnică prin atotputernicul Tău ajutor, că slava lucrului Tău este aceasta și tăria atotputerniciei Tale, lucrul harului Tău și al inimii Tale milostive. Amin!» E clar că s-au mai gândit și altele înaintea mea la tot felul. Curaj, găină, că te tai!”, a scris Theo Rose, pe pagina personală de Instagram.

Cum a ales Theo Rose numele bebelușului

Theo Rose a povestit cum a ales numele bebelușului. Sasha îl va chema pe băiețelul artistei și al regizorului Anghel Damian. Ea și-a dorit dintotdeauna un băiețel cu ochii verzi, iar vestea falsă că va avea fetiță o dăduse puțin peste cap.

„Treaba a stat în felul următor, de fapt, la controlul de zece săptămâni, doamna doctor a avut o reacție în fața monitorului, analizându-ne copilul și noi am presupus că e clar ce se întâmplă, copilul nostru stă foarte bine la anumite capitole și, evident, o să avem băiat. Atunci doamna doctor, pentru că știa că vrem să facem petrecerea aia, a încercat să disimuleze și ne-a zis că sunt mai mari șanse să fie fetiță și în toată zăpăceala aia o crezi pe cuvânt, că nu mai știi la ce să te gândești. În ziua petrecerii, deși eram aproape siguri că vom avea fetiță, eu speram în sufletul meu că voi avea un băiat, pentru că mă blocasem pe numele Sasha, pur și simplu mi-a venit în minte numele ăsta, ca să înțelegeți cum l-am ales, nu l-am ales, mi-a venit în minte și mă blocasem și, deși există și fete pe care le cheamă Sasha, eu nu mi-am imaginat niciodată că voi avea o fetiță pe care să o cheme așa. Mă blocasem la un băiețel cu ochii verzi, pe care să-l cheme Sasha”, a dezvăluit artista.

