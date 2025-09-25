Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”

Juratul de la MasterChef România este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu aceeași femeie, dar este extrem de discret atunci când vine vorba de viața personală. Totuși, ori de câte ori este întrebat de copii sau de partenera lui de viață, de fiecare dată răspunde cu o strălucire în privire. Ce-i drept, pare că se distrează în continuare la fel de tare cu mama copiilor lui. Chiar și în condițiile în care nu îi împărtășește pasiunea pentru gătit sau pentru pescuit. Din vorbele lui Sorin Bontea înțelegem nu că doar nu este pasionat de pescuit, dar nici nu înțelege de ce chef-ul trebuie să investească atâtea resurse în acest hobby.

„Nevastă, să știi, că dacă mor, să nu vinzi sculele cu cât ți-am zis eu că am dat pe ele. Nu mă crede oricum. Dar nici nu mai zic că dau bani pe ele. Zic că le-am primit. Mai am niște amici pe la un magazin de pescuit și îi zic că mai fac o poză, îmi mai dă o lansetă. De unde? Dau bani pe ele”, a transmis Sorin Bontea soției sale prin intermediul Libertatea, completând că pentru el pescuitul este mai mult decât un hobby și că nu se va opri din investit. „Am avut și vaporaș care lasă momeală, dar am trecut de nivelul ăla. Acum merg la răpitor. E mai greu, dar și mai ușor. Dacă vedeți ce înseamnă pescuitul ăsta la răpitor. E ceva rău”.

Sorin Bontea vrea să își deschidă restaurant în Caraibe

Lui Sorin Bontea îi place să prindă pește dar îi place și să-l consume. Mai ales să îl gătească. De aceea, dacă ar fi să aleagă un loc în care să se mute, ar alege cu ochii închiși țări cu deschidere la mare sau ocean. „Mă simt ca acasă în Grecia. Dacă ar fi să mă mut undeva, ar fi Portugalia deși nu am fost decât o dată. Dar îmi place mâncarea acolo, peștele și fructele de mare. Mie îmi e frică să deschid restaurant aici (n.r. România) , dapăi în altă parte. Bine poate în Portugalia este mai ușor că nu te cunoaște nimeni și ai scăpat. Pentru că în România dacă faci restaurant trebuie să stai în el. Ca să meargă, să fie bine, trebuie să stai în el. Este normal”, ne-a mai declarat chef-ul.

Poate că, atunci când va decide să se mute din România, Sorin Bontea își va deschide și restaurantul mult visat, afacere pe care soția lui tot încearcă să o amâne. „Nu a vrut nevastă-mea, dar visul meu este să am un restaurant în Caraibe sau în Mexic pe undeva. Să închiriez un colț de plajă undeva, 50 mp de plajă, trei hamace, un băruleț unde să vând bere și tequila, să am două wok-uri (nr. Tigăi profesionale) să le gătesc, nevastă-mea să le ia banii și copiii să stea acolo și să servească la mese”, a mai completat Sorin Bontea pentru Libertatea.

