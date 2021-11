În prezent, Viviana Sposub este concurentă la „Bravo, ai stil! Celebrities”, unde se străduiește de la o ediție la alta să apară în fața celor trei jurați cu ținute cât mai bune. De când s-a aflat că formează un cuplu cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, relația lor a stârnit multe controverse.

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut la emisiunea „Ferma”, iar tot acolo s-au îndrăgostit. A trecut aproximativ un an de când cei doi formează un cuplu, iar relația lor este mai puternică pe zi ce trece.

Iubita actorului a răspuns pe una dintre rețelele de socializare celor mai controversate întrebări. Dacă până acum a evitat să vorbească despre acest subiect, acum Viviana Sposub nu mai vrea să tacă.

„Este relația dintre tine și George afectată de fosta lui soție? Cum te simți?”, a fost una dintre întrebările primite de Viviana Sposub.

În ultima perioadă au apărut zvonuri că cele două nu ar avea o relație tocmai bună, iar Andreea Bălan ar vrea să o dea în judecată pe actuala iubită a fostului soț, pentru că le-a postat pe Internet pe fetițele sale fără acordul ei.

„Am ales și o întrebare mai sensibilă, pentru că se tot perindă astfel de curiozități în această secțiune. Este destul de dificil, recunosc… Nu o să mă mai ascund după deget. Nu voi intra în detalii deocamdată, dar tot ce pot să zic este că relația dintre mine și George este una foarte puternică, indestructibilă și consider că merită orice sacrificiu. Nu știam că viața mea va fi așa, dar acesta e farmecul. Te îndrăgostești atunci când te aștepți mai puțin și de o persoană la care nu te-ai fi gândit. În final contează să fii fericit”, a spus concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Când le-a cunoscut Viviana Sposub pe fetițele Andreei Bălan și ale lui George Burcea

Seria de întrebări a continuat, iar fanii fostei asistente de la „Vorbește lumea” au vrut să afle cum a decurs întâlnirea acesteia cu micuțele Ella și Clara. Deși Andreea Bălan declara că nu-și dorește ca fiicele sale să cunoască vreo iubită a tatălui lor în următorii 4-5 ani, George Burcea le-a prezentat-o pe Viviana.

„Pe Ella și Clara le-am cunoscut în urmă cu jumătate de an, face to face, dar obișnuiam să mai vorbesc cu ele pe video. A fost o întâlnire foarte emoționantă. A decurs totul extraordinar. Ne înțelegem de minune și în fiecare weekend în care fetele sunt la noi încercăm, eu și George, pe cât posibil să profităm de fiecare secundă să dansăm, să ne jucăm, să ne distrăm, să facem tot felul de activități. Apropo, fetele îmi spun Vavi. E un sentiment extraordinar și nu m-aș fi gândit că voi avea o relație în care partenerul are copii, dar iată că s-a întâmplat. Mă bucură tot ce se întâmplă”, a mai spus Viviana Sposub.

Iubita lui George Burcea a mărturisit că își dorește copii, însă mai așteaptă până va face acest pas. „Da, îmi doresc copii și sper să se întâmple. Deocamdată nu este momentul, dar abia aștept să fiu mamă”, a spus aceasta.

Întrebată cum se înțelege cu Andreea Bălan, Viviana Sposub a răspuns: „Un simplu search pe Google îți poate răspunde la această întrebare”.

Printre altele, iubita lui George Burcea a recunoscut că avea o părere proastă despre actor, după ce citise toate articolele care apăruseră despre el în perioada divorțului. Viviana Sposub nu s-a gândit niciodată că va avea un iubit care are copii, însă este extrem de fericită cum alegerea pe care a făcut-o.

„Eu când l-am cunoscut pe George la Ferma, fix în ziua în care au început filmările, eu aveam cea mai proastă părere despre el, pentru că citisem tot ce se scria în presă. Auzisem tot felul de lucruri mai puțin fericite despre el și cunoscându-l mi-am dat seama cât de tare m-am înșelat. De asta m-am și îndrăgostit de el, ca să vă zic adevărul. Este un om extraordinar și ceea ce știam despre el nu era adevărat”, a încheiat Viviana.

