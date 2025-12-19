În context, Bolojan a comentat incidentul din Senat de la începutul săptămânii, când PSD a votat la moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Premierul a recunoscut că acest eveniment a fost o încălcare a protocolului coaliției.

Ilie Bolojan: PSD a încălcat protocolul

„E adevărat că ceea ce s-a întâmplat în Senat la începutul acestei săptămâni nu a fost un lucru bun. Acesta este adevărul şi a fost o încălcare a protocolului de către PSD. Acum, noi avem două posibilităţi strategice în această coaliţie. Avem posibilitatea să continuăm să urmărim exclusiv agenda politică a fiecăruia, unii să încerce să facă opoziţie în interiorul guvernării, alţii să îşi maximizeze un profil sau altul. Asta e valabil pentru toate partidele, nu mă duc către un partid sau altul”, a declarat premierul Ilie Bolojan, despre votul PSD din Senat, împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Șeful Executivului a avertizat asupra pericolelor criticilor interne excesive în cadrul coaliției. El a subliniat că acestea pot duce la pierderea încrederii și a spiritului de echipă.

„Acest tip de atacuri, aceste critici care vin din interiorul coaliţiei, care trec de un anumit nivel, nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere, de sentiment de echipă şi de responsabilitate”, a explicat premierul.

Cât privește PNL, Ilie Bolojan, care este și președintele partidului, a declarat că este deschis la ideea unei absorbții a formațiunii conduse de Ludovic Orban.

Ilie Bolojan, despre nevoia de resetare

Ilie Bolojan a propus o resetare a relațiilor în cadrul coaliției de guvernare, sugerând o analiză a punctelor forte și slabe ale colaborării. El a subliniat importanța respectului reciproc și a capacității de a face compromisuri.

„Hai să facem o analiză a ceea ce a fost bine, a ceea ce a fost prost. Şi, dacă nu îndreptăm lucrurile, dacă nu încercăm să ne respectăm unii pe alţii, e greu de presupus că vom putea face performanţă”, a afirmat premierul.

Premierul a menționat o întâlnire recentă a coaliției, în care s-au stabilit aspecte importante pentru viitorul României. Acest fapt, în opinia sa, demonstrează capacitatea alianței de a face compromisuri necesare.

„Faptul că am căzut de acord să facem asta, faptul că am stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliţie are capacitatea să facă compromisuri”, a concluzionat Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE