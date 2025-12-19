„Am depus, astăzi, la Senat, proiectul de lege pentru demararea Programului Național “Lift pentru Viață”, unul dintre cele mai mari proiecte socio-economice din ultimii ani, destinat construirii de lifturi la blocurile de 3 sau 4 etaje, construite înainte de 1990”, a scris Cazanciuc.

Fostul ministru PSD al Justiției a precizat că circa 4 milioane de oameni, din aproximativ 90.000 de blocuri, printre care se numără bătrânii sau persoanele cu handicap, „vor beneficia de condiții decente pentru accesul în propriile locuințe”.

Ministerul Dezvoltării a fost deocamdată de acord să sprijine financiar un proiect-pilot pentru 100 de blocuri din toată țara, dar scopul demersului este ca România să primească o finanțare europeană dedicată, pentru ca toate blocurile să aibă lifturi.

„Pentru început, cadrul legal conceput prevede derularea unui proiect pilot, vizând 100 de blocuri la nivel național, împărțite în fiecare județ, realizat prin intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Proiectul pilot va sta la baza demersurilor României pentru ca, în exercițiul bugetar 2028-2034 al Uniunii Europene, să poate fi aprobată o linie de finanțare dedicată acestui program național”, a adăugat Cazanciuc.

Senatorul a făcut un apel la comisarul european Roxana Mînzatu să facă tot ce depinde de ea „pentru ca acest program, destinat accesului în condiții decente în propriile locuințe, să primească o linie de finanțare dedicată”.

Deputata Diana Tușa, care a depus proiectul alături de Cazanciuc, a spus: „Cu o populație din ce în ce mai îmbǎtrânitǎ, realitatea din România ne aratǎ cǎ pentru mulți români liftul nu este un moft, ci puntea către lume! Liftul este singura modalitate prin care pot ajunge la medic, la cumpărături, îşi pot lua nepoții de la școală ori, pur și simplu, pot ieși la aer la plimbare”.

