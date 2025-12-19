Câinii de pază devin eroi populari că au lătrat la Vanghelie. Foarte frumos. Dar!

Dar: Vanghelie nu trebuia să treacă de clasa întâi primară. Și netrecând de clasa întâi primară, nu trebuia să ocupe niciodată în viața lui vreo funcție publică. Nici femeie de serviciu la Primăria Sectorului 5 nu trebuia să ajungă Vanghelie, până nu învăța să conjuge (să ce?) verbul a fi. Poporul român are nevoie de învățătoare mai ferme.



Cât despre justiția de la vlahi, ea s-a… S-a ce? Savonea! Nu ne rămâne decât s-o… S-o ce? Sorin Grindeanu!



Haide, bre, ce reformă să facă statul român cu fostul lacheu (aport, băiete!) al penalului Dragnea, artizanul nopții ca hoții (cum îl ținea faraonul pe scăunel ca pe Elaine din Seinfeld în episodul cu poneiul…)?!



Grație pactului de coabitare Iohannis-Ciucă-Ciolacu (cel mai toxic triunghi din istoria politicii românești), nu mai e nevoie de noaptea ca hoții, e ziua pe față, la Înaltă. La români, cum toate sunt pe dos, abia Înalta atinge minimul.



Și mai e și cabinetul bolojalnic, înțeles ca floare a eficienței administrative românești. Ăsta e nivelul la care discutăm. S-a ales deja praful.



Și în acest praf ales vine guru ales să vorbească poporului ales cu cuvinte alese ciordite de la Stăpânul Inelelor.

Și între timp nu găsești în toată Europa o țară mai prost pregătită de un atac rusesc decât mândra Românie.

Dar nimic, nimic, nimic, nici dacă le dai o nucleară la Băicoi, nu-i poate clinti pe români din convingerea că sunt cei mai deștepți oameni din lume, cei mai buni și mai drepți dintre traci și urmașii geto-dacilor, cel mai avansat popor antic.



Carevasăzică, analfabetismul s-a transmis de la o generație la alta, dar măcar generațiile următoare vor fi bine pregătite dacă le pică la Bacalaureat (nu tu, Marcel de la Buzău, tu stai jos, acolo) cronicarii.

