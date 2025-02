Vlăduța Lupău a reacționat vehement după ce un designer s-ar fi folosit de imaginea sa pentru a câștiga popularitate. Artista a mărturisit că, deși nu mai colaborează cu această persoană de cinci ani, recent, designerul ar fi făcut comentarii negative la adresa ei.

Totul ar fi pornit de la o bluză purtată de Vlăduța Lupău zilele trecute, care a fost primită cadou de la designer în urmă cu ani buni. Artista susține că și-a făcut datoria la acel moment, promovând gratuit hainele create de acesta, însă acum, designerul ar fi lăsat să se înțeleagă că vedeta s-ar fi folosit de munca lui. Cea care deține atelierul de haine o acuză pe Vlăduța Lupău că a purtat recent una dintre creațiile sale și a recomandat fanilor ei să își achiziționeze o bluză asemănătoare de pe un alt site, fără a specifica, de fapt, că ceea ce purta ea e de la un alt brand.

Mai mult, cântăreața afirmă că designerul ar fi preluat o postare mai veche din story-ul ei și chiar o parte dintr-o conversație privată, încercând astfel să o pună într-o lumină nefavorabilă.

Mesajul transmis de Vlăduța Lupău

„Dragilor, vreau să lămuresc o situație care nu-mi place deloc.

De-a lungul anilor, odată cu creșterea Instagramului meu, mulți s-au folosit de imaginea mea, introducându-mă în tot felul de «scandaluri» doar ca să-și crească vizibilitatea. De fiecare dată am ales să tac, să nu dau curs provocărilor. Dar m-am săturat! M-am săturat ca lumea să inventeze MINCIUNI despre mine doar pentru a atrage atenția.

Acum, haideți să vă spun exact ce s-a întâmplat.

Zilele trecute, am fost la o emisiune și am purtat o ținută. Prin postările mele din story, v-am lăsat o bluză «ASEMĂNĂTOARE» și NU am spus niciodată că acea cămașă era de la Trendyol! Am pus doar linkuri spre cămăși asemănătoare și blugii pe care i-am purtat.

În realitate, cămașa a fost un cadou pe care l-am primit în 2020 de la un designer. Atunci, în 2020, am postat-o, am etichetat-o și i-am oferit vizibilitate, exact cum fac de fiecare dată cu astfel de cadouri. Mi-am făcut datoria față de ea la acel moment, așa cum am procedat mereu în colaborările mele.

Și totuși, după 5 ani, această persoană a decis acum să facă un video în care spune despre mine doar lucruri urâte (într-adevăr, fără să îmi folosească chipul), însă preluând postarea mea din story și postând un mesaj cu mine din privat. Dar a tăiat faptul că acel mesaj a fost în 2020, lăsând loc de interpretări, cum că eu nu am postat despre acel produs și cumva lumea să înțeleagă că eu «m-am folosit» de munca ei.

„Îmi permit să îmi cumpăr și nu sunt nevoită să primesc nimic de la nimeni”

Am mai primit, pe lângă acel produs, și altele și, desigur, le-am postat și am avut zeci de mii de accesări pe tagul unde am menționat acel designer, oferindu-i enorm de multă vizibilitate. Mereu mi-am făcut «datoria» față de cine mi-a oferit ceva «cadou» (pe care eu nu l-am cerut), eu am acceptat și am ajutat din drag, pentru că desigur îmi permit să îmi cumpăr și nu sunt nevoită să primesc nimic de la nimeni.

Nu înțeleg de ce ar trebui să etichetez ce port eu după atâta timp, mai ales când colaborarea noastră s-a încheiat de mult. Îmi pare sincer rău de direcția în care merg lucrurile – unde invidia și răutatea sunt folosite pentru a câștiga faimă pe spatele altora.

Întotdeauna am respectat munca fiecărui creator și am fost transparentă în colaborările mele. Mai mult, îmi plătesc multe dintre ținute și mă ofer să le plătesc. De acum înainte, voi fi mult mai atentă la colaborările mele. Vreau să mențin un mediu pozitiv, fără astfel de situații. Aici îmi doresc să fim o comunitate bazată pe apreciere sinceră, pentru ceea ce sunt eu ca artist și ca om.

Vă pup și vă doresc o zi minunată!”, a fost mesajul integral transmis de Vlăduța Lupău.

Fanii artistei au reacționat imediat și au susținut-o, considerând că artista a fost nedreptățită. „I-ai dat topul acuma 4/5 ani. Ce vrei, să te eticheteze și în 2025?”, „Parteneriat, dar prin 2020. Asta omite doamna designer”, au fost câteva dintre comentariile de pe TikTok.

