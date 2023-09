What's Up, primele declarații după ce s-a spus că s-a căsătorit ieri. „Trebuia să iasă o filmare corectă”

WOWbiz.ro a publicat imagini din biserica unde a avut loc ceremonia religioasă, cu artistul îmbrăcat într-un costum alb, iar mireasa extrem de elegantă.

Micky a purtat o rochie de prințesă, iar pe cap a ales să-și pună voalul. Artistul a purtat un costum alb, însă a înlocuit cămașa cu un tricou alb, iar pantofii cu o pereche de încălțări sport. Whats Up neagă faptul că s-a găsătorit a treia oară.

„Am auzit și eu că vezi, Doamne, am făcut nuntă. În realitate, dragii mei, suntem la al doilea clip vara asta(…) Multă lume a crezut că am făcut nuntă, dar noi pur și simplu am filmat un clip pentru o piesă nouă pentru că, în ultima vreme, după pandemie, am început să mergem la foarte multe nunți.

Ne plac foarte mult nunțile, vorbesc despre mine și trupa What’s Up(…) Trebuia să iasă o filmare corectă pentru clip. Întotdeauna eu la un clip am emoții, eu iubesc muzica și toată viața voi fi devotat acestui lucru”, imediat după ce a ieșit din biserică, pentru Spynews.ro.

Whats Up a fost căsătorit de două ori, prima soție fiind Simina Ivancea, căreia i-a și cerut scuze public pentru că i-a greșit în cadrul relației. S-a întâmplat în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, prezentatorul TV fiind și nașul cântărețului.

„Fosta mea soție, mă bate nașul la cap că altfel nu îți ceream iertare publică. Îmi cer iertare că ți-am greșit, dar și tu mi-ai greșit, nu trebuie să ne mai ascundem după măscuță. Important e că am rămas prieteni, îți doresc tot binele din lume și să fii fericită”, a spus artistul.

După divorțul de Simina Ivancea, Whats Up a încercat să își facă o familie alături de Alice Badea. În cele din urmă ei s-au despărțit.

Ce spunea Whats Up în luna aprilie a acestui an

În luna aprilie a acestui an, Whats Up declara că nu există nimeni în viața lui și că nu se gândește la o căsătorie.

„Nu e nimeni în viața mea și nici nu vreau să încurc pe nimeni, cred că ăsta e cuvântul. Cred că nu sunt și nu am fost niciodată destul de matur pentru o relație. Nu sunt și nu am fost niciodată destul de matur pentru industria asta muzicală, dar cumva am observat că de când am început să ofer tot timpul acestui drum muzical, cumva pot să fiu mai matur în alegerile astea și probabil când o să îmi termin eu acest drum nebun cu muzica și relaționarea cu oamenii din jurul meu, o să îmi găsesc și jumătatea mea și o să am timp să îi ofer timpul necesar pentru o familia corectă.

Eu nu cred că există om, fie bărbat, fie femeie, care pe drumul vieții nu are nevoie să își găsească jumătatea, că altfel ne năștea Dumnezeu pe toți neutri și nu căutam nimic niciunul.”, a declarat Whats Up, potrivit Wowbiz.