GdS: Cum aţi găsit ADR Oltenia când aţi preluat funcţia?

A.S.: Nu v-o spun că sunteţi de la presă, dar am găsit un colectiv, cel puţin la cât am cunoscut la primul eşalon, nişte oameni foarte bine pregătiţi şi nu o spun aşa ca să dea bine la presă. Chiar nu mă aşteptam .

GdS: Credeaţi că sunt mai puţin pregătiţi sau cum?

A.S.: Credeam că sunt….pentru că, înainte să vin aici şi imaginea mea a fost promovată aşa…. la un nivel, de nu se pricepe nimic. Aşa primeam şi eu informaţii din zona asta, că sunt oameni angajaţi pe tot felul de intervenţii, pile, dar nu, oamenii sunt foarte bine pregătiţi şi asta mă face să cred că vom face o treabă bună împreună.

GdS: Cum v-a venit ideea să vă înscrieţi la concurs?

A.S.: Prima chestiune a fost când am auzit că nu este director aici şi, să vă spun sincer, poate nu mă credeţi, dar am vrut să-mi aduc experienţa mea de 35 de ani în mai multe domenii, nu numai în agricultură, că toţi mă asociază cu agricultura. Am fost 8 ani parlamentar, preşedintele comisiei de agricultură, silvicultură, industria alimentară, deci am făcut legislaţie pe toate domeniile astea. Şi asta a fost, să zic aşa, ca o oportunitate şi am zis să mă înrolez în echipa de la ADR. Nu ştiam nici eu foarte multe lucruri despre ADR Sud Vest Oltenia.

Recomandări ÎNREGISTRĂRILE CUTIEI NEGRE a elicopterului Puma, cu ultimele clipe ale echipajului, arată că Armata a mințit: ”Înclinat… înclinat, nașpa de tot! Nu mai avem pământ”. În ciuda vremii, le-au spus să se întoarcă după ce muriseră!

GdS: Vorbeaţi de lipsa de experienţă. Cât credeţi că ar conta într-o funcţie de conducere?

A.S.: Am să vorbesc în general de funcţiile de conducere. Trebuie să ai abilităţi de managament,. Bineînţeles, să cunoască domeniul…eu am fost director la o societate 20 de ani şi în parlament am avut tot funcţii de conducere. Experienţa mea este destul de vastă.

GdS: Cât de mult vă pricepeţi la fonduri europene?

A.S.: În 2009-2011 am implementat un proiect pe fonduri europene în care, în partea a doua am făcut şi pe consultantul….un proiect pe societate…În 2016 – 2020 am avut contacte cu parlamentari din aproape toate parlamentele statelor importante. De asemeenea, în 2019 am organizat o conferinţă la nivel european, numită „Politica agricolă comună şi de coeziune“ la care au participat parlamentari din 19 state. Şi, bineînţeles cred că am participat la multe conferinţe unde am făcut lobby ptr România..

GdS: Fratele dumneavoastră, Paul Stănescu, a fost întrebat luni dacă v-a pus o pilă aici. A avut vreo influenţă?

A.S.: Nu,nu. Fratele meu este la al doilea mandat. Eu am încheiat 2 mandate…Într-adevăr, el a fost preşedintele CJ Olt, acum este secretarul general al partidului, dar, daca eram venit aşa de la Vişina de pe acolo, nu înseamnă că m-a luat el şi m-a adus. Activităţile noastre sunt paralele în ultimii 10 ani.,…Vorbim foarte rar. Citește continuarea pe gds.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL GAZETEI DE SUD

Urmărește-ne pe Google News