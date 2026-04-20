O criză „inevitabilă”

Analiza lui Cristian Pîrvulescu scoate la iveală un viciu de construcție al democrației românești. Deoarece regulile scrise (instituțiile formale) nu au fost adaptate la dinamica alianțelor politice (instituțiile informale), coalițiile ajung să funcționeze în afara cadrului constituțional optim, generând crize repetate.

În acest context, „primul ministru crede că are puterea absolută pe care poate să o folosească, iar partidele consideră că nu pot fi tratate ca parteneri”. Această viziune divergentă asupra puterii a făcut ca actuala criză să fie „inevitabilă”.

„Capcana” celor 45 de zile: Bolojan nu pleacă de la Guvern

În ciuda votului zdrobitor al PSD, premierul rămâne pe poziții. Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că probabilitatea cea mai mare este continuarea sub forma unui guvern minoritar fragil, o soluție de avarie care prelungește criza în loc să o rezolve.

„Eu sunt dintre cei care cred că mai degrabă vom avea un guvern minoritar”, afirmă acesta, menţionând că PSD ia în calcul această ipoteză.

Pîrvulescu arată că Ilie Bolojan poate fructifica intervalul constituțional de 45 de zile pentru a forța un nou vot de încredere. În acest scenariu, o formulă PNL-USR ar putea fi prezentată Parlamentului ca singura soluție pentru stabilitate, folosind necesitatea continuării politicilor de austeritate drept argument pentru a obține susținerea necesară.

AUR, „arbitrul” care compromite definitiv partidele tradiționale

Politologul avertizează că ambele partide tradiționale au căzut în „zona de influență” a AUR. Într-un parlament blocat, George Simion a căpătat puterea de a valida sau dărâma guverne, însă orice colaborare cu acesta este descrisă de Pîrvulescu ca fiind un act de disperare care va păta iremediabil identitatea partidelor de sistem.

Un aspect critic al actualei configuraţii parlamentare este ascensiunea AUR în rolul de factor de decizie. „PSD şi PNL se află în egală măsură în zona de influenţă a AUR. AUR a devenit dintr-o dată un fel de arbitru”, avertizează Pîrvulescu. Totuşi, o alianţă cu George Simion este văzută ca un act de disperare.

Pentru PSD, costurile politice externe şi interne sunt uriaşe în cazul unei „combinaţii informale” cu AUR.

Liderul AUR forțează scenariul alegerilor anticipate, invocând dorința poporului, însă politologul Cristian Pîrvulescu taxează dur această strategie. El descrie ironic direcția propusă de AUR ca fiind o alunecare spre influența „Rusiei fraterne” și un „paradis creștin” construit după modelul de instabilitate și conservatorism al Bulgariei.

Politologul este categoric: „Oricine va face (guvern cu AUR) se compromite în mod definitiv”, deoarece acest partid nu face decât să profite şi să se întărească din astfel de asocieri.

Șah politic la nivel înalt

Actuala criză este descrisă ca o partidă de șah între maeștri internaționali: fiecare tabără anticipează mutările celuilalt, dar nimeni nu riscă. Strategia actuală nu este despre atac, ci despre pândă – toți actorii politici așteaptă o greșeală fatală a partenerului de dialog. În acest joc de nervi, timpul nu este doar o resursă, ci factorul care poate răsturna complet raportul de forțe.

„În timp ce PNL vrea să demonstreze că poate guverna şi atinge obiectivele administrative singur, PSD speră să se consolideze în opoziţie pentru o eventuală revenire la putere peste câteva luni”, a explicat Pîrvulescu.

PSD a decis astăzi, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni seară, 20 aprilie, că el nu își va da demisia pentru că are o responsabilitate față de români, în urma mandatului preluat în iunie 2025. Afirmațiile au fost făcute la două ore după ce PSD i-a retras sprijinul politic. În aceste condiții, potrivit informațiilor Libertatea, până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, cei 6 miniștri social-democrați își vor da demisia. Anunțul va fi făcut cel mai probabil miercuri, 22 aprilie.





