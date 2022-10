Pe site-ul unităţii spitaliceşti din Craiova, declaraţiile de avere sunt publicate în ordine alfabetică, aşa că aceasta va fi şi ordinea în care le vom analiza.

Începem cu Florin Anghelina, şeful Secţiei ORL. Acesta are două terenuri intravilane în Craiova, unul de doar 11 mp şi celălalt de 672 de mp, ambele cumpărate împreună cu soţia. Medicul mai deţine un apartament de 46 de mp şi o casă foarte mare, cu o suprafaţă de 272 de mp, în Craiova. Florin Anghelina a mai menţionat în declaraţia de avere trei autoturisme BMW (din 2011, 2015 şi 2017), unul marca Mitsubichi din 2006 şi încă un mijloc de transport, tot marca BMW, din 2018. Medicul a mai declarat că nu mai are în proprietate alte tipuri de bunuri de valoare. În conturi, acesta a spus că are 498.109 lei, iar ca datorii are un credit bancar în valoare de 61.885 de lei, scadent în 2043. La capitolul venituri, şeful Secţiei ORL al SCJU a încasat, în 2021, un salariul total de 144.227 de la spital. La aceşti bani s-au adăugat încă 89.538 de lei de la Universitatea de Medicină şi Farmacie şi alţi 32.988 de lei de la Colegiul Medicilor. Aşadar, un frumos venit de 266.753 de lei pentru şeful de la ORL, doar în 2021.

780.000 de lei în conturi

Şefa Secţiei Laboratorului de Analize Medicale, Maria Bălăşoiu, are cam puţină avere raportat la sumele frumoase care îi intră în conturi anual. Medicul spune că deţine doar un teren de 459 de mp şi o casă de locuit de 130 mp, în Craiova, alături de soţ. Nici la capitolul maşini Maria Bălăşoiu nu a făcut cine ştie ce investiţii. Aceasta a menţionat că are un Renault Clio din 2017 şi un Ford Mondeo din 2005. Restul declaraţiei e plină de liniuţe, semn că medicul nu prea a dat importanţă strângerii de bunuri. În schimb, a pus bani la „salteaua“ din bancă şi a reuşit să strângă puţin peste 780.000 de lei. Veniturile îi permit şefei Laboratorului de Analize Medicale să economisească. Aceasta a câştigat, numai în 2021, un salariu de 183.555 de la SCJU şi încă un salariu de 104.126 de lei de la UMF Craiova. În plus, medicul a mai încasat încă 7.350 de lei ca membru în Consiliul de Administraţie al RENAR.

Casă în Germania şi o soţie medic cu un venit fabulos

Şeful de la Oncologie Medicală din 2021, Florinel Bădulescu, are un teren agricol de 14.000 de mp, în localitatea olteană Vlădila, pe care l-a moştenit. Medicul şi-a cumpărat, de-a lungul timpului, un apartament în Craiova (46 mp) şi o casă de vacanţă în Sinaia (44 mp). Aceste două proprietăţi le deţine în integralitate. Alături de soţie a cumpărat o casă mare în Dortmund, Germania. Din aceeaşi declaraţie de avere reiese că medicul are o pasiune pentru marca de autoturisme Audi şi are în proprietate trei astfel de maşini – două modelul A3 şi unul A5. În declaraţie mai este menţionat un împrumut de 10.000 de euro pe care medicul l-a acordat către două persoane. În conturi, medicul a strâns 52.961 de dolari, 104.332 de euro şi 14.561 de lei. Ca şef de secţie, Florinel Bădeluscu a încasat, în 2021, un salariu total de 288.744 de lei. Însă, soţia sa, care este medic chirurg în Germania, a adus în bugetul familie fabuloasa sumă de 176.844, doar în 2021, din salariu. Citește continuarea pe gds.ro.

