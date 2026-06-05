Finala Survivor 2026 are loc peste doar două zile, iar concurenții au pornit deja spre Republica Dominicană. Aceștia s-au filmat direct din aeroport și sunt foarte entuziasmați să se reunească alături de colegii lor.

”Mergem în Dominicană, finala, și suntem bucuroși!”, a declarat Olga Barcari, pe Instagram.

Printre concurenții care au apărut alături de Olga Barcari se numără Ramona Micu, Marian Godină, Alberto Hangan, Patrice Cărăușan, Gigi Nicolae și Aris Eram. Fanii Survivor vor avea ocazia să vadă înapoi în competiție toți concurenții.

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Andreea Munteanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu Bianca Stoica, Ramona Micu și Lucian Popa au reușit să ajungă în săptămâna finală: marea finală Survivor România va avea loc pe 7 iunie 2026.

Iată cum vor decurge cele trei zile la Survivor România 2026, de vineri, sâmbătă și duminică! În primul meci de dimineață, vom afla primul eliminat dintre cei 8. După care în meciul de seară vom afla celălalt eliminat, eliminatul cu numărul 7. Sâmbătă, 6 iunie, vor intra în cursă 6 jucători. Dimineața va pleca un jucător, iar seara altul. Pentru marea finală, din 7 iunie, patru jucători vor intra în cursa pentru marele premiu.

În meciul care se desfășoară pe parcursul zilei, un alt concurent va pleca acasă, iar în ultimul joc din Survivor vom avea trei jucători. Dintre aceştia, doar doi vor intra în consiliul în care se va stabili câştigătorul Survivor România 2026 şi al marelui premiu, prin votul publicului. Show-ul poate fi urmărit la Antena 1 vineri, de la ora 20.30, sâmbătă şi duminică, de la ora 20.00.

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