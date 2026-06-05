Pe numele lor Vasile Balint și Ion Balint, Sile Cămătaru și Nuțu Cămătaru povestesc cum au reușit să devină liderii lumii interlope din București, iar cei care i-au anchetat înainte de a-i băga la pușcărie completează povestea.

În cel de-al treilea episod din „Cămătarii”, care la PRO TV se vede pe 8 iunie 2026, de la ora 23.30, însă este deja disponibil pe VOYO, apare și Florin Salam. Iar Nuțu și Sile vorbesc despre salariul pe care îl primea manelistul în urmă cu aproape 30 de ani.

Florin Salam era pe timpuri „Florin Fermecătorul” sau „Bot de mânz”

„Mi-a plăcut Vali, mi-a plăcut Sorinel… Și după a apărut Salam, care i-a eclipsat”, spune Sile Cămătaru, care este completat de fratele lui: „«Florin Fermecătorul». Sau «Bot de mânz» îi spuneam”.

Astfel, Nuțu Cămătaru a dezvăluit și cum îl porecliseră la acea vreme pe cântărețul cunoscut acum drept Florin Salam.

„Era cam mult pentru mine. Eu nu aveam nici pantofi în picioare și vreo cămașă nouă… Să-mi spui «Fermecătorul» mi se părea vrăjeală. Dar ok, dacă ei așa mă vedeau, ok, să mă vadă ei. Poate eu nu-mi văd adevărata valoare.

Carnea de mânzat e cea mai curată. Până la urmă, lumea care mă știa mi-a spus după unchiul meu, Salam, după fratele meu, care a murit, Dumnezeu să-l ierte. Pe bune, cel mai bun lăutar al tuturor timpurilor, poate să spună toată lumea ce vrea, cum vrea, dar n-au ce să spună. Când vorbiți de Neluțu Salam, e șeful la toți”, afirmă și Florin Salam în serialul-documentar „Cămătarii”.

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Mimi Cămătăreasa, mama fraților Nuțu și Sile, dezvăluie în episodul care poate fi văzut deja pe VOYO că Florin Salam a primit un apartament cadou de la copiii ei: „Știi cum era Salam? Mânca salam cu pâine în buzunar. Nuțu i-a cumpărat lui Salam apartament”.

„M-a luat din curte de la soacră-mea, unde stăteam pe vremea aia, în două camere, 15 inși și mi-a dat apartament. Casă care poate nici în ziua de azi nu puteam să mi-o cumpăr”, adaugă Florin Salam.

Nuțu Cămătaru a dezvăluit însă și care a fost condiția pe care i-a pus-o manelistului în momentul în care i-a oferit apartamentul din Ferentari: „Un apartament la etajul 1, cu patru camere. Avea tot ce-i trebuie acolo. El, când a intrat și a văzut, a zis: «Ăsta e al meu?». «Da, e al tău», zic. «Și pot să trec apartamentul pe numele lui tata?». «Trece-l și pe numele lui maică-ta, nu e problemă! De azi înainte cânți numai la cine spun eu. Și te trimit numai la lume bună». «Cum zici tu, tată», mi-a zis”.

Florin Salam completează: „Să te pună la restaurant, să ai și salariu…”.

Manelistul avea un salariu de 5.000 de dolari

Iar Nuțu Cămătaru a dezvăluit care a fost salariul pe care îl primea Florin Salam în fiecare lună: „Când i-am dat prima dată 5.000 de dolari lui Salam, îi era frică să pună mâna pe bani. «Mă, ia banii, că sunt ai tăi. Ești nebun la cap?». «Tată, îmi dai banii tăi?». «Da, ia-i»”.

„5.000 de dolari pe lună… Eu nu văzusem 1.000 de dolari cash în viața mea. Poate prin filme…”, adaugă Florin Salam.

Despre această sumă vorbește în serialul-documentar „Cămătarii” și Vali Vijelie: „Era 10.000 de dolari un apartament pe timpul ăla”. Iar acesta este completat de Lidia Balint, zisă Mica, prima soție a lui Nuțu Cămătaru: „Le dădea o grămadă de bani. 5.000 de dolari pe lună pe timpul ăla… În afară de ce luau ei. Nu le lua nimeni banii”.

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