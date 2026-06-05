UPDATE ora 14.05: Până acum au fost identificate 4 drone, toate explodate, potrivit surselor Libertatea. În plus, toate sunt de proveniență ucraineană.

Știrea inițială ora 13:35: Ambasada Rusiei a transmis că drona explodată dimineață este ucraineană. „Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră”, se arată în comunicatul misiunii diplomatice.

„Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, au precizat rușii.

Surse oficiale au declarat pentru Libertatea că informația se confirmă, iar anunțul oficial urmează să fie făcut în orele următoare.

O dronă marină a explodat în această dimineaţă în Portul Constanţa. Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

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