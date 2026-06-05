Zona a fost evacuată preventiv și două mesaje RO Alert au fost transmise locuitorilor. Președintele României se afla în avionul spre Muntenegru în momentul exploziei și a transmis un mesaj pe Facebook. Iar românii i-au răspuns criticându-l pentru acțiunile din ultima perioadă. Ce i-au reproșat?

„Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook. Președintele se afla în avion, în drum spre spre Summitul Uniunii Europene – Balcanii de Vest, care se desfășoară la Tivat, Muntenegru, în momentul exploziei.

Acesta este al doilea incident de securitate major din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai. Incidentul se adaugă celui de la Galați, alimentând îngrijorările legate de escaladarea pericolelor în contextul conflictului din Ucraina.

„Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a subliniat președintele României. „România, ca membru NATO, își reafirmă angajamentul de a coopera cu aliații și de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale în fața unui mediu de securitate tot mai sensibil”.

Românii i-au răspuns pe Facebook și i-au transmis mesaje mai degrabă critice: „După episodul de ieri privind desemnarea premierului, credibilitatea ta s-a evaporat complet”, i-a scris Nicoleta. „Repede, un CSAT și nu uitați să spuneți că a fost deviată de ucraineni, dar cu calm„- i-a transmis Bogdan. Alții au comentat că președintele ar trebui să plătească din buzunarul propriu zborurile astea și cheltuielile pentru că rezultatele politicii externe a României sunt fix zero sau că Nicușor Dan seamănă tot mai mult cu Klaus Iohannis din punctul de vedere al reacțiilor. Majoritatea i-a reproșat însă președintelui țării că a îndemnat la calm, în condițiile în care astfel de incidente au loc tot mai des în România.

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