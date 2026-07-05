Cum s-a ajuns la actuala criză politică din România

Istoricul britanic este de părere că România nu a reușit să implementeze o reformă completă a sistemului politic și administrativ după Revoluție, ceea ce a permis vechilor structuri comuniste să supraviețuiască și să influențeze deciziile actuale.

„Impresia mea este că noul guvern este condus de SRI. Toată criza asta este opera SRI”, a declarat istoricul Dennis Deletant, pentru Radio Europa Liberă Moldova.

Deletant susține că în România „nu există o transparență democratică reală” .

„Când văd cine sunt oamenii care ajung în funcții și care este trecutul lor, îmi dau seama că nu există o transparență democratică reală în România”, a mai adăugat el.

Deletant a adus în discuție și lipsa unui mecanism de control asupra serviciilor secrete din România, menționând că, spre deosebire de alte state democratice, unde există comisii parlamentare care supraveghează activitatea serviciilor de informații, în România acest lucru lipsește.

„Există din când în când câte un raport despre activitatea SRI, dar nici măcar parlamentarii nu au acces la un rezumat al acestuia”, a subliniat istoric britanic Dennis Deletant.

Cine are de câștigat de pe urma crizei politice din România

Criza politică actuală, în opinia lui Deletant, nu doar că subminează democrația, dar favorizează și interesele Rusiei.

„În primul rând, domnul Putin are de câștigat, pentru că rușii vor să destabilizeze Europa”, a avertizat istoricul.

Situația politică incertă expune România la riscul pierderii celor 20 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, din cauza absenței unui guvern cu puteri depline.

Dennis Deletant și-a exprimat îngrijorarea cu privire la unele dintre acțiunile președintelui Nicușor Dan

De asemenea, istoricul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la implicarea președintelui Nicușor Dan în sistemul electoral și guvernamental, acuzându-l că „a favorizat prea mult PSD” și că s-a implicat „prea avid” în procesul electoral.

Istoricul a criticat și lipsa publicării unui raport promis de președinte referitor la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, care ar fi trebuit să clarifice implicarea Rusiei și a altor factori interni în acest proces.

Cine este istoricul britanic Dennis Deletant, specializat în istoria României

Dennis Deletant este autorul uneia dintre cele mai respectate lucrări despre istoria României, publicată în 1998, alături de Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Mihai Bărbulescu și Pompiliu Teodor.

El este recunoscut pentru cercetările sale ample asupra comunismului, Securității și Holocaustului în România, fiind afiliat unor prestigioase instituții internaționale, precum Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, D.C., și Wilson Center.

Deletant a fost decorat atât de Regina Elisabeta a II-a, cât și de președinții României, Emil Constantinescu și Klaus Iohannis, primind distincții precum Ordinul Imperiului Britanic și Ordinul „Steaua României”. În 2022, istoricul a devenit cetățean român și a fost onorat cu titlul de Doctor Honoris Causa de cinci universități din România.

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