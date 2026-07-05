Ilona Brezoianu, despre momentele delicate din primele luni de maternitate. „A fost o perioadă complicată”

„Cea mai mare provocare cred că e să ai răbdare. Îți trebuie foarte multă răbdare, inclusiv atunci când ești foarte obosit, să-ți găsești tot timpul resursele, să o iei de la capăt pentru el, să fii bine dispus, să fii vesel, să nu simtă că ai momente când ești prea obosit și nu-ți arde de nimic. Asta cred că e cea mai mare provocare”, a declarat Ilona Brezoianu pentru revista Unica.

Legat de momentele nefericite din viața ei, Ilona spune că nu prea a avut, însă recunoaște cât de dificil i-a fost imediat după ce a născut.

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„Spre fericirea mea, n-am trăit lucruri dramatice. Poate, să zicem, cel mai dificil moment a fost imediat după ce am născut, atunci când ești într-o furtună hormonală și ți se pare că nu te descurci, că nu e bine ce faci, că nimic nu mai e cum era, că nu o să fii o mamă bună, că nu o să mai ai viață.

Ai foarte, foarte multe gânduri atunci, imediat după, care sunt, evident, accentuate și de hormoni. Cred că aceea a fost o perioadă destul de complicată. N-a durat mult, așa că ce pot să spun e că după furtună întotdeauna iese soarele și momentele frumoase cu siguranță vor veni, indiferent ce se întâmplă în viețile lor sau în viețile noastre”, a mai spus Ilona pentru sursa citată.

Ilona Brezoianu spune că relația de cuplu nu s-a schimbat prea mult după ce ea și Andrei au devenit părinți.

„Nu cred că s-a schimbat. Nu s-a schimbat. Am avut, într-adevăr, și noi momente când am fost poate mai tensionați, pentru că oboseala își spune cuvântul și e normal să se întâmple asta. Nu trebuie să ai așteptări că relația va mai fi vreodată ca înainte, pentru că e firesc.

Mai apare un om, toată atenția se duce către el, dar am încercat întotdeauna să vedem partea bună a lucrurilor, să ne bucurăm că avem un copil sănătos și să trecem foarte ușor peste micile neînțelegeri pe care le-am avut, așa cum probabil le are toată lumea, mai ales când e un copil atât de mic și nu știi ce să faci cu el”, a adăugat actrița.

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