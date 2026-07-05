Procesul începe cu făina, care are rolul de a absorbi excesul de umiditate de pe suprafața cărnii. „Făina creează o bază ideală pentru ouă, astfel încât acestea să se lipească mai bine”, explică specialiștii, citați de Zena, parte a trustului Ringier. Dacă săriți peste acest pas, ouăle vor aluneca de pe carne, iar pesmetul nu se va distribui uniform, ceea ce poate cauza desprinderea crustei în timpul prăjirii.

După ce carnea este tăvălită în făină, urmează să fie scufundată în ouă bătute. Acestea acționează ca un „lipici” natural care leagă făina și pesmetul.

Este important, însă, să scurgeți excesul de ou pentru a evita o crustă prea groasă care s-ar putea înmuia în timpul prăjirii: „Ouăle trebuie să formeze un strat subțire, care să permită o prăjire uniformă”.

Ultimul pas este tăvălirea cărnii prin pesmet, fără a presa excesiv. O acoperire uniformă asigură o crustă crocantă și aurie, care nu se va desprinde la prăjit.

După ce ați terminat de pregătit șnițelele, lăsați-le să se odihnească timp de 10-15 minute. Acest truc, folosit de gospodinele cu experiență, permite ingredientelor să se lege mai bine de carne.

Pentru rezultate perfecte, asigurați-vă că uscați bine carnea înainte de pane, încălziți uleiul la o temperatură ridicată, dar nu excesivă, și prăjiți fripturile în tranșe mici. După prăjire, așezați-le pe un prosop de hârtie pentru a scăpa de excesul de grăsime.

Respectând aceste reguli simple, veți obține fripturi perfecte: o crustă aurie și crocantă care îmbracă o carne fragedă și suculentă, gata să cucerească orice masă.

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