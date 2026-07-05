„Au făcut un dezastru atunci, un deficit uriaș, și a trebuit să vin eu cu Boc ca să rezolvăm după ei”, a spus fostul președinte.

PNL și PSD nu sunt prea diferite nici doctrinar, acuză Băsescu

Totodată, Băsescu a minimalizat diferențele doctrinare dintre cele două partide, amintind de momentele în care au colaborat pentru suspendarea sa în 20027 sau „cum au stat în spatele lui Mircea Geoană”, și a pus recentele critici ale liderilor liberali, precum Ilie Bolojan, pe seama intereselor electorale și a jocurilor politice pentru alegerile prezidențiale.

„Eu zic că nici doctrinar nu sunt prea diferiți. Bolojan era un mare militant pentru suspendarea mea atunci, iar acum vrea la prezidențiale și se rupe de PSD”, a acuzat Băsescu.

Băsescu îl critică pe Nicușor Dan fiindcă tergiversează numirea unui premier și blochează țara

Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan pentru întârzierea desemnării unui nou prim-ministru, acuzându-l că blochează țara în jocurile politice dintre PSD și PNL.

Băsescu a subliniat că șeful statului ar fi trebuit să tranșeze rapid situația pentru oricare dintre variante, menționând că Siegfried Mureșan ar fi fost o opțiune superioară și că, în cazul unui eșec în Parlament, soluția corectă ar fi fost declanșarea alegerilor anticipate.

Guvernul Bolojan, acuzat că este ilegal, iar miniștrii nu ar mai trebui să semneze niciun act

Fostul președinte partidele politice, pe președintele Dan și Executivul condus de Ilie Bolojan de încălcarea legislației în vigoare, subliniat fiind faptul că un guvern nu poate funcționa în regim provizoriu pentru o perioadă mai mare de 45 de zile. Băsescu a atras atenția că actualul cabinet Bolojan a depășit deja 60 de zile de interimat, transformând blocajul politic de la nivelul conducerii țării într-o anomalie juridică și constituțională.

Ce spune Constituția României despre interimat

Deși în spațiul public se propagă confuzia legată de termenul de maximum 45 de zile pentru interimatul guvernului, Constituția stabilește expres (la art. 107 alin. 3) că un premier interimar își exercită atribuțiile fără o limită de timp predefinită, până la formarea noului guvern. Această flexibilitate constituțională este esențială în sisteme multipartidiste complexe precum cel al României, unde negocierile pentru o nouă majoritate nu se pot rezolva peste noapte

În schimb, Constituția României prevede că interimatul pentru funcția de ministru poate dura cel mult 45 de zile (art. 107 alin. 4). Un ministru interimar preia conducerea operativă a ministerului și are dreptul să semneze documentele curente necesare funcționării instituției și acte administrative cu caracter individual, însă nu poate promova inițiative legislative majore sau politici noi.

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