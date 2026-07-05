Andrei și Laura s-au căsătorit religios sâmbătă și au atras toate privirile. Laura a optat pentru o rochie lungă, apariție completată de un voal simplu, lung. Pentru buchet, tânăra a ales flori albe.

Andrei Leonte a purtat un costum negru și o cămașă albă. După ce s-au căsătorit religios, cei doi au sărbătorit alături de invitații lor și a fost o petrecere spectaculoasă. La intrare a fost adus un panou cu mai multe imagini de pe parcursul relației lor, cei doi fiind împreună de cinci ani.

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Potrivit Spynews, în timpul aperitivului, mirii și invitații lor au urmărit un episod din serialul „Friends”, iar Andrei Leonte a cântat la petrecere.

Ce au servit invitații la nuntă

La aperitiv, invitații au fost serviți cu quiche cu brânză feta și roșii cherry coapte, bresaola cu hrean și rucola, blinis cu pate și stafide, gravlax de somon cu sfeclă și tequila, cremă de brânză cu lime și ruladă de porc cu rozmarin și parmezan.

S-a servit și pește, somon cu miso, texturi de mazăre, noisette de morcov și sos de citrice. Invitații s-au bucurat și de sarmale, iar la felul principal a existat un moment de live cooking, iar invitații au fost serviți cu ceafă de porc, mici, frigărui de pui, cartofi zdrobiți pe plită și legume la grătar, potrivit sursei citate.

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