Apartamentele se vând tot mai ușor, dar prețurile ajung să fie negociate mai mult. Bucureștenii sunt cei care atrag cumpărătorii cel mai rapid. În 47 de zile tranzacțiile sunt finalizate. Clujenii, în schimb, vând scump și așteaptă cel mai mult cumpărătorii, mai exact 78 de zile. Tot ei sunt și campioni ai negocierilor. Marja practicată local se apropie de 5%. Lucrurile stau cu totul diferit în cazul bănățenilor. Pe piața din Timișoara, cumpărătorii se găsesc în mai puțin de două luni, iar proprietarii țin cu dinții de preț.

Cabana Babele, un adevărat punct de reper pentru turiștii care ajung în Munții Bucegi, se vinde pe Imobiliare.ro pentru 1,6 milioane de euro. Există deja autorizația necesară pentru demararea lucrărilor de modernizare. În curând, locul său ar putea fi luat de un hotel de 4 stele.

Dacă vrei să închiriezi un apartament în Constanța, ai putea să-ți începi căutările din cartierul Tomis Nord. Aici găsești cele mai multe locuințe de închiriat. Următoarele locuri în top sunt ocupate de Tomis Plus și de zona centrală a orașului. Chiriile variază între 600 și 690 euro/lună.

Te-ai gândit că ai putea să ai și tu un vecin cu sânge albastru? Ei bine, este posibil. O casă săsească din Viscri, aflată la doar câțiva pași de proprietatea Regelui Charles al III-lea, a fost scoasă la vânzare. O găsești pe Imobiliare.ro pentru 140.000 de euro.

Ieșenii și timișorenii sunt singurii locuitori ai marilor orașe din țară care achită lunar rate mai mici de 2.000 de lei pentru creditele lor ipotecare, arată datele Imobiliare.ro Finance, brokerul de credite din grupul Imobiliare.ro Ratele locuitorilor celui mai mare oraș din Moldova au scăzut cu 12% în prima jumătate a anului, comparativ cu intervalul similar din 2024. Ale timișorenilor cu 6%.