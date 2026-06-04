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Dan Helciug, despre fiul său Luca: „Vrea să se lanseze și în muzică”

Pentru Dan Helciug, vara aceasta este marcată de emoțiile examenului de Bacalaureat pe care îl susține fiul său, Luca, în vârstă de 19 ani.

Artistul a dezvăluit că băiatul și-a schimbat planurile și ia în calcul o carieră în domeniul managementului, fără să renunțe însă la pasiunea pentru muzică.

„Luca a ajuns la concluzia că de design vestimentar se poate ocupa, numai ca hobby, în schimb acum vrea să dea la ASE, la Management, și să se lanseze și în muzică, în viitorul apropiat. Nu îmi vine să cred că fiul meu a ajuns să îmi calce pe urme. Este pasionat de motoare și scrie niște versuri de dragoste extraordinare. Sunt extrem de mândru de el!”, a precizat solistul, exclusiv pentru Click!.

Tavi Colen, mesaj emoționant pentru Mario după absolvirea liceului

Și pentru Tavi Colen, finalul anului școlar a fost un moment special. Fiul său, Mario, a absolvit liceul și se pregătește pentru următoarea etapă a vieții.

Artistul a publicat pe Facebook un mesaj dedicat băiatului său, în care vorbește despre începuturile care urmează după terminarea liceului.

„Final de liceu… De fapt, aș spune că e un nou început! Ai încheiat un capitol important din viața ta și se deschide un altul. Lumea se deschide în fața ta cu noi etape ale vieții și realizări pe care să le trăiești cu bucurie. Eu voi fi aici să pun umărul ca totul să fie mai ușor. Mândru de tine, te iubesc!”.

Recent, Mario a împlinit 19 ani, iar fostul solist al trupei Talisman i-a transmis un nou mesaj public. „Acum vreo 20 de ani, credeam că am tot. Acum, când tu ai 19 ani, îmi dau seama ca totul stă abia acum în fața mea. Că totul meu are 1,85 m, îmi poartă numele și inima toată, îmi seacă sufletul când nu răspunde la telefon că are și el viața lui și o are iar eu nu am decât să mă îngrijesc de ea. Să fie cum vrei tu, copile! Eu sunt aici”.

Fiul lui Andrei Duban a terminat clasa a VIII-a

Andrei Duban și soția sa, actrița Grațiela Duban, au motive de mândrie după ce fiul lor, Armin, în vârstă de 14 ani, a încheiat ciclul gimnazial. Cu ocazia absolvirii clasei a VIII-a, mama adolescentului i-a dedicat un mesaj public în care vorbește despre parcursul său și despre relația apropiată dintre ei.

„Ieri ai încheiat un capitol important, iar eu am privit cu emoție băiatul pe care l-am ținut cândva în brațe transformându-se într-un tânăr minunat. În tine am pus tot ce am avut mai bun: iubire, răbdare, bunătate, valori, speranțe și vise.

Te-am crescut cu sufletul și cu inima întreagă, iar astăzi văd în fața mea un om de care sunt nespus de mândră. Ești totul meu. Ești cea mai frumoasă parte din mine și cea mai mare realizare a vieții mele. Iar dacă eu ți-am dăruit iubire în toți acești ani, tu mi-o întorci acum înzecit și îmi umpli sufletul de bucurie, recunoștință și lumină.

Oriunde te va purta viața, să nu uiți niciodată cât de iubit ești. Te iubesc mai mult decât pot cuprinde cuvintele!”.

În perioada următoare, Armin va susține admiterea la liceu, unul dintre cele mai importante momente din parcursul său școlar.

Vlad Zamfirescu, despre relația cu cei doi băieți ai săi

La rândul său, actorul Vlad Zamfirescu a marcat finalul anului școlar printr-un mesaj scurt, publicat după serbarea fiului său. „A venit și momentul ăsta, te iubesc, Matei!”.

Într-un interviu acordat pentru Kanal D, actorul a vorbit despre relația pe care o are cu cei doi fii din prima căsnicie și despre felul în care încearcă să îi sprijine fără să le impună un anumit drum profesional.

„Mă înțeleg foarte bine cu ei. Nu-i împing neapărat spre meseria asta (n.r. – de actor), au dat casting și au fost aleși, am văzut că pe platou s-au descurcat destul de bine, erau, cumva, în elementul lor. Le-a plăcut, să vedem ce-or face pe viitor.

Nu vreau să-i împing, neapărat, pe drumul asta!.. Îmi place să cred că suntem foarte buni prieteni și încerc să comunic, să vorbim, să-mi spună of-urile lor. Nu-mi spun ei chiar tot, deja au mici secrete pe care le e jenă să mi le împărtășească. Din aproape în aproape, încerc să văd dacă fac față”.

O vară plină de emoții pentru copiii vedetelor

După încheierea cursurilor, urmează una dintre cele mai importante perioade pentru acești adolescenți. Unii susțin Bacalaureatul, alții se pregătesc pentru admiterea la liceu sau pentru alegerea unei facultăți. Dincolo de notorietatea părinților, fiecare dintre ei își construiește propriul drum și își conturează planurile.

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