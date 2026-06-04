Sursa video: Instagram / botantextil

Accidentul s-a produs, în această dimineață, în parcarea de la Dragonul Roșu după ce, șoferița de naționalitate chineză, a pierdut controlul mașinii și a lovit, pe rând, mai multe autoturisme, unele parcate.

Femeia le-a povestit polițiștilor că accelerația s-ar fi blocat și nu a putut să oprească autoturismul, astfel că a lovit nu mai puțin de 11 mașini. Două persoane, aflate în mașinile implicate în accidentul de la Dragonul Roșu, au fost rănite și transportate la spital.

Imaginile filmate de martori, la locul accidentului, arată numeroase mașini distruse după impactul violent.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul, urmând ca o expertiză tehnică să arate dacă mașina condusă de șoferiță a avut o problemă tehnică.

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