Șoferița de TIR moartă pe A1 avea 41 de ani și era din Bihor

Comunitatea din Diosig, județul Bihor, este în doliu după moartea Ionelei Veronica Goz, șoferița de TIR care și-a pierdut viața luni pe Autostrada A1, după ce, potrivit primelor informații, i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea. Femeia avea 41 de ani și era mama unei fete. De altfel, după tragedia produsă în zona localității Săliște, județul Sibiu, tânăra a publicat pe Facebook un mesaj prin care și-a exprimat durerea provocată de pierderea mamei sale.

„Ai plecat mult prea repede din viața mea, draga mea mamă, te iubesc și te voi iubi până la sfârșitul zilelor mele! Nu vreau să accept încă faptul că trebuie să îmi continui drumul fără cea mai bună prietenă a mea, fără mama mea. Te iubesc mami meu”, a scris fiica Ionelei.

Soțul Ionelei, tot camionagiu, a murit anul trecut

Tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât familia trecuse printr-o pierdere și anul trecut, când Ionel, soțul Ionelei, șofer de camion la rândul lui, a murit în luna martie a anului trecut, scrie Bihoreanul. Se pare că bărbatul și-a pierdut viața tot într-un accident rutier.

„Ne vom vedea acolo sus iubirea mea! Ai plecat fără să-mi spui că asta era ultima noastră cursă. Te iubesc sufletul meu și te voi iubi până la sfârșitul zilelor mele!”, scria în urmă cu an femeia, pe Facebook.

Într-un mesaj publicat tot pe rețelele de socializare, fiica Ionelei a anunțat că șoferița de TIR va fi înmormântată vineri, la ora 13.00, în localitatea Diosig din județul Bihor.

Cum s-a produs tragedia de pe Autostrada A1

Accidentul în care și-a pierdut viața bihoreanca de 41 de ani s-a produs luni, 1 iunie, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu al Autostrăzii A1, în zona localității Săliște, din județul Sibiu.

Ionela Veronica Goz conducea un camion frigorific încărcat cu carne când, din motive încă necunoscute, a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu TIR-ul de parapetul metalic de pe marginea autostrăzii.

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje de salvare, printre care un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o ambulanță cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu. Reprezentanții ISU Sibiu au declarat că, în momentul în care salvatorii au ajuns la fața locului, șoferița de TIR se afla deja în stop cardio-respirator.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor de a o readuce la viață, femeia nu a mai putut fi salvată.

Primele informații indică faptul că accidentul s-a produs după ce șoferiței i s-ar fi făcut rău la volan, însă autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

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