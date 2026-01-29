Cumpărătorii ar putea să aibă acces la informații complete despre locuințele noi, dacă un proiect aflat în prezent în consultare publică va fi adoptat. Dezvoltatorii ar urma să le pună la dispoziție o fișă, înainte de semnarea contractului. Aceasta ar include dotările, finisajele, materialele utilizate în construcție și chiar și numele principalilor furnizori.

Sectorul 3 domină piața din Capitală. Conform datelor oficiale, aici sunt finalizate cele mai multe locuințe noi, în special apartamente cu 2 și 3 camere. Locul al doilea este ocupat de Sectorul 2, unde garsonierele sunt la putere. Luxul poate fi găsit, în schimb, în Sectorul 1. Locuințele sunt aici puține ca număr, dar mari.

S-a lansat un nou proiect rezidențial. Acesta va fi dezvoltat lângă București Mall. Centropolitan va include 300 de apartamente cu până la 5 camere. Rezidenții vor avea la dispoziție un gastro bar, un hub de coworking, zone pentru fitness și yoga, dar și spații gândite special pentru copii.

Cheltuielile curente ale locuinței au crescut într-un an cu 170 de lei, arată un studiu recent. Practic, o familie cu doi copii are nevoie de 922 de lei pe lună pentru a acoperi întreținerea și utilitățile. Întreaga valoare a coșului minim de consum este în creștere la nivel național.

Peste 628.000 de imobile au fost tranzacționate în România pe parcursul anului trecut. Cele mai multe case, terenuri și apartamente s-au vândut în București și în județul Ilfov. Următoarele poziții în clasament au fost ocupate de Cluj, Timiș și Brașov.

