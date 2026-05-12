Pilotul de curse nu ezită să o surprindă cu daruri scumpe, iar de data asta, Claude i-a dăruit un bolid de lux, de Ziua Mamei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Alina Vidican a avut parte de o surpriză de proporții din partea soțului ei. Claude Senhoreti i-a dăruit o mașină, de Ziua Mamei. Cei doi s-au căsătorit în 2021, după doi ani de relație și a fost dragoste la prima vedere, după cum declarau, la acel moment.

Alina Vidican și soțul ei locuiesc în America. Un astfel de bolid, precum cel primit de Alina Vidican, pornește de la 350.000 de euro, însă prețul crește în funcție de model. Claude Senhoreti a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram o imagine cu noua mașină de lux a soției lui.

„La mulți ani de Ziua Mamei tuturor războinicelor grozave din toată lumea”, a scris soțul Alinei Vidican, pe Instagram.

Alina Vidican a împlinit 42 de ani în luna martie, iar atunci soțul i-a făcut o declarație de dragoste.

„La mulți ani, iubirea mea! Tu ești inima a tot ceea ce ne înconjoară și motivul fericirii mele. Îți sunt recunoscător în fiecare zi pentru puterea ta, pentru dragostea ta și pentru viața pe care o construim împreună. Să privim trecutul ca pe o lecție și să trăim prezentul ca și cum ar fi ultima zi a vieții noastre, cu adevărat sens și momente reale. Te iubesc pentru totdeauna”, a scris Claude Senhoreti, pe Instagram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE