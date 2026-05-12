Contracte „feliate” pentru a evita licitațiile

Raportul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor analizează relația dintre Registrul Auto Român și Sitten Solution S.R.L., o companie care, în perioada 2022-2025, a beneficiat de 24 de contracte în valoare totală de peste 10,2 milioane RON.

Dintre cele 24 de contracte, doar unul a fost atribuit prin licitație deschisă: contractul nr. 119/2022, semnat la 13 mai 2022 pentru „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă”, în valoare de 6.822.816,78 RON cu TVA. Restul, însumând 3.400.253,94 RON cu TVA, au fost atribuite prin achiziții directe.

Restul de 23 de contracte (în valoare de 3.400.253,94 RON cu TVA) au fost atribuite prin achiziţii directe. Corpul de Control a stabilit că RAR a „feliat” (divizat) nelegal aceste contracte. 

Conform raportului, RAR a divizat intenționat aceste contracte pentru a se încadra sub pragurile valorice care obligă la licitație publică, o practică ilegală. 

„Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate prin lege”, se precizează în document.

Această fragmentare a generat plăți duble pentru aceleași servicii, multe dintre ele fiind deja acoperite de contractul principal. 

De exemplu, serviciile de mentenanță din contractul nr. 112/2024 se suprapun cu cele din contractul nr. 119/2022, conform raportului: „Serviciile de mentenanță identificate la pct. 6 (…) aferent contractului nr. 119/2022 (…) se regăsesc și în oferta tehnică a societății Sitten Solution S.R.L. care a determinat semnarea contractului nr. 112/2024”.

Plăți ilegale către Sitten Solution

Între octombrie și decembrie 2022, RAR a transferat către Sitten Solution S.R.L. suma de 1.876.531,56 RON, încălcând regulile stipulate în documentația de achiziție. 

Caietul de sarcini prevedea clar că „autoritatea contractantă nu acordă avans” și că plata pentru proiectare era condiționată de finalizarea completă a lucrărilor aferente celor 44 de locații. Cu toate acestea, RAR a achitat facturi pentru locații individuale înainte de recepționarea întregului proiect. 

Auditorii ministeriali au concluzionat că aceste plăţi au fost efectuate nelegal, reprezentând în fapt un avantaj financiar necuvenit acordat firmei: „Sumele achitate de RAR – R.A. înainte de data de 20.12.2022, respectiv suma totală de 1.876.531,56 RON, au fost achitate fără drept (…) RAR – R.A. a acordat avansuri mascate la contract, favorizând societatea Sitten Solutions S.R.L.”, se arată în raportul realizat de corpul de control al Ministerului Transporturilor.

Garanții financiare emise ilegal

O altă problemă majoră identificată în raport privește garanțiile financiare. Contractul principal de monitorizare video, nr. 119/2022, a fost garantat de instituții financiare radiate din registrul BNR.

De exemplu, o scrisoare de garanție emisă de FINANCE ONE IFN S.A. la 12 mai 2022 a fost invalidă, deoarece în aceeași zi societatea a fost radiată din Registrul BNR. Situația s-a repetat în 2023, când WIZ COVER IFN S.A., o altă instituție financiară implicată, a fost și ea radiată.

După 24 mai 2023, contractul nu a mai fost acoperit de o garanție validă. 

Conducerea RAR nu a luat măsuri pentru a verifica valabilitatea documentelor prezentate, lăsând instituția expusă riscurilor financiare. 

„Rezultă, fără putinţă de tăgadă, faptul că RAR – RA, prin conducerea sa executivă, nu s-a preocupat de existenţa scrisorii de garanţie (…) după data de 24 mai 2023. Deşi obligaţia de a constitui şi menţine garanţia validă pe toată durata celor 42 de luni de contract aparţinea prestatorului, managementul RAR a acceptat documentele fără a verifica dacă acestea sunt „valide pe toată perioada contractuală”. ”, concluzionează raportul.

Cine este Sitten Solution S.R.L.

SION SOLUTION S.R.L., cu activități în domeniul sistemelor de securizare și instalațiilor electrice, este deținută în proporție de 94% de Șerban Gabriel-Paul, care este și administratorul companiei, alături de asociaţii minoritari Olaru-Dăscălescu Camelia (3%) şi Anghel Alexandru-Nicu (3%).

Firma avea 120 de angajați și a înregistrat în 2024 un profit net de 1.066.223 RON și o cifră de afaceri de 28.307.311 RON, în scădere cu 30% față de anul anterior. Cu toate acestea, indicatorii financiari relevă un risc ridicat de insolvență, iar gradul de îndatorare al companiei depășește 1191%.

Sitten Solution are în prezent 29 de procese pe rol și un istoric de incidente de plată, inclusiv un bilet la ordin refuzat în 2019. 

Reprezentanții companiei nu au oferit pentru News un punct de vedere cu privire la concluziile raportului.

cobra 12.05.2026, 10:47

România, chiar este o țară de hoți! Nu este domeniu de activitate unde sa nu fie inselaciune! Oare cât vor mai rezista românii?

