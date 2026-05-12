VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Scarlett Johansson, Cate Blanchett și Javier Bardem, printre vedetele așteptate la Cannes

Festivalul de Film de la Cannes revine cu ediția cu numărul 79, care se va desfășura până pe 23 mai și va aduce pe covorul roșu unele dintre cele mai cunoscute nume din cinematografia internațională.

Printre starurile așteptate anul acesta se numără Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Javier Bardem, Léa Seydoux și John Travolta, potrivit bfmtv.com.

Deși anul trecut festivalul a găzduit premiera mondială a ultimului film din seria „Mission: Impossible”, marile producții hollywoodiene lipsesc de această dată din selecție. Filmele noi semnate de Steven Spielberg și known_celebrity nu vor fi prezentate la Cannes în acest an.

Totuși, festivalul va reuni numeroase alte vedete importante, printre care Penélope Cruz, Adam Driver, Barbra Streisand și Marion Cotillard.

Juriul competiției oficiale va fi condus anul acesta de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, iar pentru trofeul Palme d’Or concurează 22 de filme selectate dintre aproximativ 2.500 de producții provenite din 141 de țări.

Filme despre război, istorie și teme politice, în selecția din 2026

Selecția din acest an include numeroase producții inspirate din evenimente istorice și conflicte politice. Printre acestea se numără filme despre Rezistența franceză, regimul de la Vichy sau războiul civil din Spania.

Directorul artistic al festivalului, Thierry Frémaux, a explicat că aceste teme reprezintă „o modalitate de a aduce istoria în prezent”.

În competiție se află atât regizori consacrați, cât și cineaști aflați la prima selecție la Cannes. Printre numele importante se regăsesc Pedro Almodóvar, James Gray și Cristian Mungiu.

Filmul „Paper Tiger”, regizat de James Gray, îi aduce împreună pe Scarlett Johansson și Adam Driver, în timp ce regizorul rus Andrei Zviaghințev prezintă „Le Minotaure”, o producție despre societatea rusă și recrutarea militară.

Festivalul va aborda și teme actuale legate de războiul din Ucraina, Orientul Mijlociu și situația politică internațională. Documentarul „Rehearsals for a Revolution” urmărește patru decenii de luptă împotriva dictaturii din Iran, iar filmul rwandez „Ben’Imana” vorbește despre urmările genocidului tutsi din 1994.

În afara competiției, publicul va putea vedea și producții franceze inspirate din cazuri reale, precum „L’Abandon”, despre ultimele zile ale profesorului Samuel Paty, și „L’Affaire Marie-Claire”, dedicat luptei pentru dreptul la avort.

Totodată, organizatorii au transmis că festivalul își propune să rămână un spațiu dedicat cinematografiei clasice, într-un moment în care industria filmului este tot mai influențată de inteligența artificială.

„Inteligența artificială a intrat deja în studiouri (…). Nu închidem ochii, dar refuzăm ca aceasta să dicteze regulile cinematografiei”, a declarat Iris Knobloch, președinta Festivalului de la Cannes.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE