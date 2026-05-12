„Noi ar trebui să avem guvern la începutul lunii iunie, prima săptămână. Eu cred că se poate ajunge acolo dacă, după consultările formale, preşedintele va avea o concluzie şi un nume de premier desemnat. Atunci putem să avem un guvern, undeva sfârşit de mai, început de iunie. Nu e de dorit să mergem cu interimatul peste perioada de 45 de zile”, a spus Kelemen Hunor la Antena 3.

El și-a amintit că s-a mai întâmplat o singură dată ca interimatul unui guvern să se prelungească peste 45 de zile: „S-a mai întâmplat în 2009, înainte de alegerile prezidenţiale, în septembrie, când a fost un vot de moţiune de cenzură împotriva Guvernului Boc 1 şi n-a reuşit nimeni să formeze un guvern, nici domnul Croitoru, nici domnul Negoiță, şi am ajuns până în decembrie după alegerile prezidenţiale. Deci a fost o perioadă lungă de timp, mai lungă decât perioada de 45 de zile, dar atunci aveam alegeri prezidenţiale spre sfârşit de an”.

„Dar nu e de dorit aşa ceva. Eu cred că toată lumea, inclusiv Ilie Bolojan, doreşte să existe un guvern votat în Parlament, fiindcă sunt multe lucruri care nu pot fi onorate, promisiuni care nu pot fi onorate de un guvern interimar”, a completat președintele UDMR.

Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011, adică de 15 ani.

România este în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”. El a precizat că mai întâi va purta discuții informale cu partidele, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale” și apoi va anunța propunerea de premier.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis, după consultările informale și individuale cu șeful statului, să facă front comun împotriva PSD.

Mai mult, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

