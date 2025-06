Lideri ai pieței imobiliare au pus în discuție viitorul Capitalei în cadrul panelului “Transformare urbană. De la dezvoltarea imobiliară la promisiunea unui stil de viață adaptat cerințelor moderne”, organizat la ediția din acest an a evenimentului Imobiliare.ro HUB Național.

Iată care sunt scenariile pe care le văd aceștia pentru extinderea orașului, în așteptarea politicilor următorului Primar General al Capitalei.

Dacă oferta rămâne în continuare scăzută, Bucureștiul poate ajunge următorul Chișinău.

Oferta înregistrată pe segmentul rezidențial nou în primul trimestru al acestui an a fost cu 36% mai scăzută față de cea aferentă perioadei similare din 2024, potrivit datelor publicate în cel mai nou raport Imobiliare.ro Market 360. Diminuarea numărului de proprietăți poate duce, în contextul unei cereri care se menține la un nivel ridicat, la creșteri galopante ale prețurilor, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani și pe cea mai puternică piață rezidențială de peste Prut.

“Nu pot să nu fac o paralelă cu piața din Chișinău. În ultimul an avem o creștere cu 44% a prețurilor. În 2023 a fost o creștere cu 25%. Acestea au fost cauzate de lipsa autorizațiilor de construire care a început din 2020. Cred că această dinamică abia începe în București. Încă nu o înțeleg mulți investitori, cumpărători. Nici noi, în Chișinău, n-am înțeles-o din start”, a declarat Vlad Musteață, CEO North Bucharest Investments, agenție specializată pe zona de nord a Capitalei, și fondatorul celei mai mari agenții imobiliare din Republica Moldova.

În opinia sa, dacă nu vor fi luate măsuri pentru ca oferta să crească, același scenariu poate să apară și în București în următorii doi ani.

“La noi (n.r. în Chișinău) s-a întâmplat un fenomen interesat. Pe măsură ce piața a început să vorbească despre lipsa stocurilor, s-a creat o accelerare a achizițiilor. Toți au înțeles că nu se va construi, că nu vor fi autorizații și brusc au vrut să investească rapid, ceea ce a generat o cerere mai mare decât este normal pe fondul unei oferte în scădere. Acest lucru a accelerat creșterea prețurilor. Din punctul meu de vedere, acest lucru se poate întâmpla în București, dacă nu ies autorizații noi la proiecte semnificative, nu blocuri boutique de 20 de apartamente”, a mai menționat speakerul evenimentului Imobiliare.ro HUB Național 2025.

Vlad Musteață a ținut să mai sublinieze faptul că unele dintre miile de apartamente noi planificate de către dezvoltatori au fost deja vândute, fapt ce reduce oferta reală la care vor avea acces cumpărătorii pe parcursul următorilor ani.

Cererea rămâne puternică, cumpărătorii începând să se liniștească după perioada tulbure a alegerilor. Chiar dacă Bucureștiul are potențial, următorul an nu va aduce schimbări masive pe fondul interimatului de la Primăria Capitalei.

Bucureștiul are un potențial semnificativ de dezvoltare pe zona rezidențială, dar este în momentul de față depășit în materie de prețuri de orașele Cluj-Napoca și Brașov. Dacă un apartament nou în Capitală poate fi cumpărat, în medie, cu 2.173 euro/mp, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, o locuință similară în vestul țării costă circa 3.200 euro/mp, iar la poalele Tâmpei în jur de 2.500 euro/mp. Lucrurile se pot schimba, însă, în următorii 1-2 ani, este de părere Laurențiu Afrăsine, CEO Akcent Development, dezvoltatorul proiectului Akcent City din zona Bucureștii Noi. Ansamblul a fost început cu un an și jumătate în urmă și urmează să fie finalizat cel târziu la începutul lui 2026.

“În momentul de față avem vândut peste 75% din proiect și nu este finalizat, va fi finalizat la sfârșitul acestui an – începutul anului viitor. Este clar că există o cerere destul de mare. (…) Au fost niște fluctuații în procesul de vânzare în perioada de sfârșit de an și la începutul acestui an, generate de contextul politic al alegerilor prezidențiale. Văd că lucrurile tind să se stabilizeze, am început din nou să primim cereri, ceea ce înseamnă că acum cumpărătorii încep să se liniștească și probabil că acest climat care sperăm că va fi unul de liniște va fi benefic și pentru partea de vânzări cu două mici amendamente – așteptăm cu toții, atât noi dezvoltatorii, cât și clienții, să vedem ce se întâmplă în partea de fiscalitate, de taxe, și de formare a noului Guvern care cu siguranță va veni și va impune niște măsuri care probabil nu vor fi cele mai populare, și sperăm ca pe viitor cursul valutar să se stabilizeze la o valoare cât mai mică”, a explicat CEO-ul Akcent Development.

Tot în cadrul panelului organizat la conferința Imobiliare.ro HUB Național 2025, Afrăsine a vorbit și despre opinia sa cu privire la viitoarea relație dintre dezvoltatori și Primăria Capitalei.

“Nu cred că vom asista la o desțelenire a pieței imobiliare în următorul an pentru că avem deocamdată un interimar care probabil nu își va impune viziunea neavând la dispoziție un interval destul de lung de timp. (…) Probabil că următorul Primar General o să încerce cel puțin să semneze și să scoată solicitări de autorizații depuse deja de aproape 2 ani”, a mai spus el.

“Legat de problematica PUZ-ului de București, la toate întâlnirile la care am participat alături de fostul primar general ni s-a spus că este pe ultima sută de metri. Au trecut 5 ani de zile și încă așteptăm”, a mai subliniat acesta.

Oferta limitată pe segmentul nou pune presiune și pe profesioniștii din imobiliare specializați pe tranzacțiile din piața veche.

“Numărul cu 30% mai redus al ofertelor disponibile în piață cere o supraspecializare a consultantului imobiliar. Trebuie să fim din ce în ce mai buni în ceea ce facem. Și noi gestionăm aceleași provocări ale unui volum mare de cereri către care nu ai ce să ofertezi”, a declarat la evenimentul Imobiliare.ro HUB Național Mădălina Angheloiu, Broker/Owner RE/MAX Properties, una dintre cele mai performante francize din rețeaua națională RE/MAX România.

În opinia sa, piața bucureșteană are nevoie de proiecte de anvergură care să vină în întâmpinarea cumpărătorilor care sunt tot mai informați și educați și dincolo de metri pătrați caută să cumpere un stil de viață cât mai confortabil.

“Avem nevoie de oferte în proiecte rezidențiale care să ofere clientului cam tot ce caută el. În primul rând, conectivitate – pentru că oamenii își doresc să fie aproape de mijloace de transport în comun și la o distanță rezonabilă față de punctele lor de interes, să aibă acces la școli, grădinițe, centre medicale, iar dezvoltările mari, de anvergură, pot să oferte acest lucru, proiectele boutique mai puțin”, a mai menționat Mădălina Angheloiu.

Piața imobiliară bucureșteană merge într-o direcție bună. O provocare, dar și o oportunitate pe viitor, vine din relația dintre dezvoltatori și autorități.

Chiar dacă nu este încă perfectă, piața imobiliară din Capitală se deplasează, în momentul de față, în direcția corectă, iar nivelul de accesibilitate pe care îl au tinerii interesați de a face investiții în acest sector este unul net superior față de cel întâlnit în alte țări pe care poate că noi le considerăm a fi mult mai dezvoltate decât România.

“Calitatea tuturor aspectelor din domeniu a crescut, în opinia mea, atât din perspectiva calității dezvoltărilor, a materialelor folosite, a conceptelor noi care oferă mai multe facilități și o calitate a vieții superioară. Mergem în direcția potrivită, iar nivelul competiției și al cererilor venite din piață impulsionează aceste schimbări care sunt necesare pentru un viitor mai bun pentru București și pentru România, ca țară”, a declarat Michael Topolinski IV, Partner and Head of Sales & Investor Relations InteRo Property Development.

Acesta nu este, însă, singurul lucru care îl face să fie optimist cu privire la modul în care va evolua sectorul de real estate în următorii ani. Accesibilitatea la achiziția locuințelor și rezultatul alegerilor prezidențiale sunt alte aspecte care arată potențialul orașului în viitor.

“Avem o piață imobiliară aici în București unde tinerii încă își mai permit să cumpere locuința perfectă sau să facă investiții pentru a acumula avere generațională”, a mai menționat reprezentantul InteRo Property Development, cetățean canadian care s-a mutat în România în 2007. Dacă tinerii români de peste 20 de ani își permit să-și cumpere la noi o locuință sau chiar ajung să facă investiții imobiliare, în Toronto rar ai oportunitatea să vezi astfel de situații, spune el.

“Principala provocare, ce poate fi însă și o oportunitate, este comunicarea și colaborarea dintre dezvoltatorii imobiliari și autoritățile locale. Trebuie să existe o aliniere a acestora pentru că atât dezvoltatorii, cât și autoritățile, au o responsabilitate în fața pieței, a cetățenilor”, a mai adăugat Michael Topolinski IV.

Prețurile vor continua să crească. Locuințele din București ar putea să fie scoase la vânzare, în câțiva ani, cu 5.000 euro/mp.

Românii vor cumpăra locuințe tot mai scumpe în anii ce urmează. Există două scenarii la care ne putem aștepta – fie la o majorare graduală anuală cu o cifră a prețurilor, fie la o creștere accelerată, de două cifre. Doar autoritățile locale pot influența această evoluție, este de părere Cătălin Priscorniță, CEO Blitz, agenție imobiliară prezentă în peste 30 de orașe din țară.

“Primăriile trebuie să dea drumul la toate proiectele acestea care stau în tergiversare de 8-15 ani, PUZ-uri și PUG-uri în derulare care nu se mai termină. Prin această infuzie de proprietăți în piață vine și corecția pentru că randamentele sunt foarte mari în imobiliare comparativ cu Europa. Investitorii și dezvoltatorii fac bani foarte frumoși”, a explicat Priscorniță.

“Eu văd, prin 2030, în varianta optimistă cu accelerare, un preț de peste 6.000 de euro în Cluj și de 5.000 euro pe București. Oricum, va fi o creștere sănătoasă pentru că este sustenabilitate. Această diferență între nou și vechi se va accentua în următorii ani. Își vor avea locul în piața din România și proiectele de tip boutique și medii și mari pentru că fiecare proiect are consumatorii lui”, a mai menționat el.

În opinia sa, deficitul bugetar poate fi acoperit prin stimularea sectorului de real estate. “Dacă aș fi pentru o zi președinte, aș pune un premier gospodar care să își dorească să dinamizeze cât mai mult această industrie care este atât de conectată cu alte sectoare pe verticală și orizontală și astfel să ieșim din deficit. De aici se poate rezolva rapid problema aceasta de țară. Să creștem PIB-ul țării prin accelerația pe zona de imobiliare pentru că este un vector de dezvoltare foarte puternic”, a conchis el.

25 de ani de Imobiliare.ro

Ediția din acest an a evenimentului Imobiliare.ro HUB Național a fost una specială, prin care primul portal autohton care a oferit servicii de digitalizare a pieței imobiliare din România a aniversat 25 de ani de existență online.

Comunitatea de business formată din profesioniști activi în sectorul de real estate, reunită prin intermediul evenimentelor Imobiliare.ro HUB, organizate în cele mai mari orașe din țară, a crescut anual atingând în 2024 un număr record de aproape 3.000 de participanți.

