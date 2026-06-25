Prețurile apartamentelor din Brașov au crescut într-un an cu 6% ajungând în mai la o medie de 2.305 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Apartamentele noi ies pe piață cu prețuri mai mari decât cele vechi. Astfel, cumpărătorii trebuie să achite, în medie, 2.721 euro/mp pentru o locuință aflată într-un bloc finalizat în ultimii cinci ani și 2.247 euro/mp util pentru o proprietate dintr-un bloc vechi.

La începutul acestui an, zonele unde locuințele se vindeau cu cele mai mici prețuri erau Gemenii și Triaj. În cazul acestora, media se menținea sub pragul de 2.000 euro/mp.

Prețurile pot fi, de multe ori, negociate. În medie, diferența dintre prețul de listare și cel de tranzacționare este pe piața locală de 3,8% în cazul apartamentelor.

Cât plătești pentru o casă în Brașov și în împrejurimi?

Prețul mediu solicitat pentru casele scoase la vânzare în Brașov a ajuns, potrivit Indicelui Imobiliare.ro Case, primul instrument de măsurare periodică a prețurilor solicitate pe segmentul caselor în marile orașe din țară și în zonele lor periurbane, la 2.203 euro/mp util. În localitățile din împrejurimi, astfel de locuințe pot fi achiziționate cu prețuri mai mici.

În Cristian, de exemplu, casele se vând cu un preț mediu de 2.000 euro/mp util, în timp ce în Ghimbav cumpărătorii achită 1.900 euro/mp util.

Cele mai mici prețuri pot fi găsite în Tărlungeni. Discutăm despre o medie de 1.643 euro/mp util la vânzare. Cele mai multe case de vânzare sunt localizate, în schimb, în Sânpetru. Prețul mediu de listare pentru aceste proprietăți ajunge la 1.893 euro/mp util.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE