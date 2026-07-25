Vizita de stat a președintei Indiei, Droupadi Murmu, în România a marcat un moment important în relațiile diplomatice dintre cele două țări. La Palatul Cotroceni, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a întâmpinat-o pe lidera din India, alegând o ținută elegantă, care a atras atenția prin simplitate și rafinament.

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Președinta Indiei, Droupadi Murmu, vizită de stat la Palatul Cotroceni

Președinta Indiei, Droupadi Murmu, a efectuat o vizită de stat în România, prima de acest nivel realizată de un șef de stat indian în țara noastră după mai bine de 30 de ani. La Palatul Cotroceni, oficialul indian a fost primit cu onoruri militare de președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile dintre cei doi lideri au vizat consolidarea relațiilor bilaterale în domenii precum economia, educația, tehnologia și cultura.

În cadrul ceremoniei oficiale, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, a avut rolul de gazdă pentru președinta Indiei.

Mesajul transmis de Nicușor Dan

„Astăzi am avut onoarea de a o primi la Palatul Cotroceni pe Președinta Republicii India, doamna Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat de trei zile în România.

Această vizită are o semnificație istorică, marcând reluarea dialogului la cel mai înalt nivel și deschizând un nou capitol în relația dintre țările noastre.

Deși România și India au aproape 80 de ani de relații diplomatice și un parteneriat solid, bazat pe încredere și respect reciproc, această vizită reprezintă o oportunitate importantă de a consolida și extinde cooperarea noastră.

Împărtășim convingerea că relația dintre România și India trebuie să evolueze către un parteneriat și mai ambițios, cu o viziune strategică orientată spre viitor.

Am avut discuții excelente privind aprofundarea cooperării economice, valorificarea oportunităților create de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India și stimularea investițiilor reciproce. Am analizat inclusiv perspectivele dezvoltării unei legături aeriene directe între România și India, care ar facilita schimburile economice și contactele dintre cetățenii noștri.

Mă bucur că, în cadrul acestei vizite, au fost semnate noi acorduri de cooperare în domeniile științei și tehnologiei, educației și sportului. Înființarea Catedrei de Studii Indiene la Universitatea din București și a Catedrei de Civilizație Română la Universitatea din New Delhi reprezintă un pas important pentru consolidarea legăturilor dintre societățile noastre și pentru apropierea dintre oameni.

Am abordat, de asemenea, principalele evoluții de pe agenda internațională, inclusiv războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu. Am reafirmat sprijinul nostru pentru soluționarea pe cale diplomatică a conflictelor și am transmis, încă o dată, condoleanțe pentru cei patru marinari indieni care și-au pierdut viața în atacul din apropierea Odesei.

Mesajul nostru este clar: România și India privesc cu încredere spre viitor, ca parteneri care împărtășesc valori comune și interese convergente. Împreună putem construi mai multă prosperitate, mai multă inovare și mai multă securitate, în beneficiul cetățenilor noștri și pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia”, a fost mesajul transmis de Președintele României, Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru a ales o rochie galbenă pentru întâlnirea oficială

Pentru această întâlnire diplomatică, Mirabela Grădinaru a optat pentru o ținută feminină și elegantă, construită în jurul unui design simplu și a unei cromatici luminoase. Prima Doamnă a purtat o rochie într-o nuanță de galben, o alegere diferită față de culorile neutre – bej sau crem – pe care le-a preferat la alte apariții oficiale din sezonul rece.

Croiala rochiei a fost sobră și modernă, cu linii curate și o siluetă elegantă, potrivită unui eveniment desfășurat la cel mai înalt nivel. Materialul fluid și designul minimalist au pus accent pe eleganță, fără elemente extravagante. Ținuta a fost completată de accesorii discrete, o coafură simplă și un machiaj natural, păstrând stilul echilibrat și rafinat care caracterizează aparițiile publice ale Mirabelei Grădinaru.

Alegerea culorii galbene poate fi privită și prin prisma simbolisticii sale. În cultura indiană, galbenul este asociat cu lumina, prosperitatea și energia pozitivă. Astfel, apariția Mirabelei Grădinaru a transmis nu doar eleganță, ci și respect față de contextul diplomatic și față de invitații oficiali.

Un stil caracterizat prin discreție și eleganță

În ultimele luni, Mirabela Grădinaru a participat la mai multe evenimente internaționale alături de partenerele liderilor străini, implicându-se în proiecte dedicate educației, copiilor și dialogului cultural. Prin apariția de la Palatul Cotroceni, Prima Doamnă a României a continuat linia vestimentară adoptată la evenimentele oficiale: ținute feminine, elegante și sobre, adaptate contextului diplomatic.

Întâlnirea dintre Mirabela Grădinaru și președinta Indiei, Droupadi Murmu, a reprezentat astfel nu doar un moment important pentru relațiile dintre România și India, ci și o nouă apariție remarcată prin eleganță și discreție într-un cadru oficial.

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