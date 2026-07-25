Explozia a fost la două sute de metri de sat

Acum cei mai mulți dintre localnici au acest nou reper, în istoria lor personală: „unde eram când a explodat drona”. Genul de amintiri care stau într-o cutie a lor, de unde le scoți doar la ocazii: “unde eram când a fost cutremurul”, „unde eram la revoluție”, „unde eram când s-a anulat turul doi”.

Zona unde s-a purtat duelul aerian este cât se poate de locuită. Iar explozia a avut loc la aproximativ două sute de metri de prima casă din Padina, pe un câmp de unde a fost recoltată rapița. La marginea câmpului, trece DN2C, care leagă Slobozia de Buzău. Iar peste drum de miriște, e un lan de porumb verde și des.

Polițiști, jandarmi, pompieri și militari în uniforme de asalt au „măturat” miriștea de rapiță în lung și-n lat, după eventuale resturi de la explozie. Au încercat să cotrobăie și prin porumb, dar o ploaie de vară și desimea lanului i-au descurajat.

Militarii și jandarmii au căutat resturile dronei pe câmpul din apropierea localității Padina

Stâna dintre puțurile cu apă bună și sondele de petrol

După ce drona a fost doborâtă, tubul de rachetă a căzut unde păștea o turmă de oi. Ciobanul Lupu Călinescu s-a dus să vadă ce căzuse, a luat tubul și l-a cercetat. Cum polițiștii deja apăruseră în zonă, la intrarea în sat, Lupu le-a predat obiectul picat din cer, apoi și-a tras oile mai la o parte, să nu deranjeze căutările.

Sătenii l-au văzut pe cioban cu tubul sub braț și au adăugat detalii despre cum a sunat Lupu la 112, să alerteze autoritățile. „Nici măcar n-are telefon din ăla șmecher”, îl apără pe cioban șeful lui, Valerică al lui Zbârlitu, care lucrează cot la cot cu cei doi angajați, la muls oile. „Sunt ale oamenilor din sat, 340 de oi, noi doar le paștem, mulgem, facem brânza și ei vin și iau brânza la rând. Fiecare, câte oi are, atâta brânză și atâta urdă, știți cum e”, spune Valerică.

Stâna se află la vreo jumătate de kilometru de sat, lângă „puțurile alea cu apă bună”, de unde vin oamenii, umplu bidoane și le cară pe bicicletă, să aibă de băut. După stână, în vârful dealului, se văd cocorii negri ai unor sonde, care scot petrol. Imașul e plin de scai înfloriți și iarbă uscată. De jur împrejur, oile, caprele, doi cai, câteva găini, câinii ciobănești și un motan ținut „de frumusețe” sunt protejați de ei înșiși cu un gard electric, alimentat de la o baterie conectată la un mic panou solar.

Stâna unde lucrează ciobanul Lupu care a gășit tubul rachetei folosite la doborârea dronei

Șeful stânei se teme de hoți mai mult decât de lupi sau alți prădători patrupezi. „Am găsit urme de mașină în iarbă uite, până aici, în spatele ocolului. Ne-au dispărut din miei”. De aceea, ciobanii lui n-au “telefoane șmechere”, să facă poze și să pună pe Internet, să știe răufăcătorii unde să lovească.

Zece copii, cu două neveste, cioban de la patru ani

Lupu, eroul zilei, apare de după un șir de tigăi și cratițe, atârnate la scurs, pe streașina adăpostului rezervat oamenilor în cadrul stânei. Are 48 de ani, slab, cu fața încă tânără. șapcă, tricou cu mâneci lungi, suflecate, pantaloni care și-au abandonat forma și culoarea de la prea multă folosință și cizme de cauciuc.

Dintre cei 3.451 de locuitori din Padina, 10 sunt copiii lui. O parte, cu prima nevastă, care locuiește tot în sat. O parte, cu cea de-a doua nevastă, care stă cu el, în casa cu gard de lemn, din capătul cimitirului.

Ciobanul Lupu și unul dintre câinii care îl ajută la paza stânei

Cum ar veni, Lupu muncește pentru două familii. Pe nici unul dintre copii nu vrea să-l facă cioban. „E viață frumoasă, dar cam grea. De copil sunt cioban, de când aveam patru ani”. E mulțumit de serviciul lui, “avem de toate aici, la stână, avem și muzică, și radio”. Cu părerile sătenilor despre el, s-a obișnuit: „Așa e când ai mai mult ca alții… Zic despre tine. Cum era să umblu eu cu tubul de rachetă prin sat și să las oile pe câmp? Cine mi le păzea?”.

„Bubuitura a fost mai al dracu ca un tunet”

Drona a fost lovită chiar deasupra turmei lui Lupu. „Oile normal că s-au speriat. Câinii sunt mici, de întors oile. S-au speriat și ei puțin”. El, unul, afirmă că și-a ținut firea. „Am auzit bubuitura lângă mine. De speriat, nu mă sperii niciodată, nici de lup, nici de nimic! Nici de oameni, nici de nimic! Doar de Dumnezeu de Sus mi-e frică, atât. Nu de avioane, că-n avioane am fost și eu. N-am făcut armata, dar am umblat și eu cu așa ceva. Bubuitura a fost mai al dracu ca un tunet”.

Oile de la stână s-au speriat de bubuitura dronei

După sunetul teribil, Lupu spune că n-a văzut flăcări sau ceva asemănător. Umblând pe câmp, a dat peste obiectul pe care deja începuseră să-l caute și polițiștii. L-a luat și l-a dus la ei. Cu Poliția, ciobanul spune că a avut ceva probleme, în trecut, și mai bine să nu mai aibă de-a face. A predat ce-a găsit, nici n-am întrebat ce e, „treaba lor, să-l cerceteze, nu e treaba mea”. Și s-a îndepărtat din zonă, pe măsură ce se înmulțeau mașinile cu girofar pe marginea drumului.

„Nu țin nici cu rușii, nici cu ucrainenii. Țin cu toată lumea. Care e așa, ca noi”, spune Lupu, arătând spre colegul lui cioban, un bărbat cu o pălărie de cowboy, și spre șeful lui, Valerică, lângă care s-a așezat motanul. „Numai asta ne lipsea nouă, să vină drone”, râde Lupu.

„E păcat de noi, de țara noastră, că de bine, de rău, acuma se găsește de muncă, pentru cine vrea să muncească. Dacă vrei să muncești, ai din ce trăi. Nu mori de foame. Dar dacă e război, trece valul peste noi, nu mai rămâne nimic”, adaugă celălalt cioban.

„Dacă vin rușii, ne pitim”, propune Lupu, uitându-se în jur, ca pentru a identifica o ascunzătoare bună. Unde să te pitești? E câmp deschis. Moțuri violete de ciulini și foste canale de irigații, acum goale, pe post de tranșee.

Primarul a ratat momentul de glorie la TV

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Pe deal sunt înșirate și alte stâne, și o fermă de curci, în jurul unei rulote. Padina, așezare veche de sute de ani, a fost întemeiată de un cioban, conform legendelor locale. Și cu păstoritul se ocupă și acum locuitorii. Câțiva s-au așezat lângă semnul de intrare în localitate, să audă ce declară prefectul de Buzău către camerele TV. „Primarul nostru avea telefonul închis când l-au sunat televiziunile. Așa e el, nu îl vezi niciodată, cine știe pe unde umblă”, spune un bărbat spre hazul grupului.

Un altul afirmă că a auzit că „a fost și Arafat”, dar ceilalți îl contrazic. Ei nu l-au văzut pe șeful DSU în zonă, deși stau de la început în unghiul strategic dintre autospeciala pompierilor și mașinile de poliție. De mesajul RO-Alert, venit „cu o fracțiune de secundă” după explozie, oamenii au avut numai cuvinte de laudă, deși au mărturisit că nu prea și-au dat seama ce se aștepta de la ei, să fugă, să stea pe loc, să intre în casă?

Pe la ora 19.00, când Lupu se întorsese la muls oile, iar Valerică pregătea deja brânza pentru „rândul” de a doua zi, s-au retras și oamenii în uniforme din extravilanul comunei Padina. Căutările au încetat subit, iar comuna și-a reluat viața de seară, pe băncuțe sau pe scaune cu mese scoase în drum. Ca să guști una, alta, dar și să fii informat, în paralel, despre cine (sau, iată, ce) mai circulă în proximitate, pe drumurile de pe pământ și din cer.