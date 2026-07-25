Jon Bon Jovi și-a surprins fanii joi seară, după ce a întrerupt înainte de final concertul susținut la Madison Square Garden din New York. Artistul le-a explicat spectatorilor că are nevoie de o pauză, iar reprezentanții trupei au confirmat ulterior că decizia a fost luată din cauza unei infecții sinusale.

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Bon Jovi a oprit concertul de la Madison Square Garden

Fanii trupei Bon Jovi au avut parte de un moment neașteptat în timpul concertului susținut joi seară la Madison Square Garden. După aproximativ 90 de minute de spectacol, Jon Bon Jovi a decis să încheie reprezentația înainte de final. Artistul s-a adresat publicului chiar de pe scenă și le-a cerut spectatorilor să păstreze biletele. „Nu aruncaţi biletele… O să găsesc o modalitate de a reprograma concertul. Trebuie să mă opresc pentru o seară.”

Momentul a fost filmat de mai mulți spectatori, iar imaginile au fost distribuite ulterior pe rețelele de socializare.

Motivul pentru care artistul a părăsit scena

La scurt timp după încheierea concertului, un purtător de cuvânt al formației a confirmat pentru ABC News că Jon Bon Jovi se confruntă cu o infecție sinusală. „Jon Bon Jovi le-a spus fanilor de pe scenă că se luptă cu o infecţie sinusală, ceea ce a dus la încheierea prematură a concertului”, a transmis reprezentantul trupei într-un comunicat.

Concertul de joi a fost al optulea din cele nouă spectacole programate la Madison Square Garden în cadrul turneului Forever Tour, început pe 7 iulie.

Turneul continuă

În ciuda incidentului, Bon Jovi are în continuare programat un concert duminică la Madison Square Garden. După încheierea seriei de spectacole din New York, formația urmează să susțină încă cinci concerte în Regatul Unit, în lunile august și septembrie, care vor marca finalul turneului Forever Tour.

Actualul turneu reprezintă prima serie de concerte a lui Jon Bon Jovi după intervenția chirurgicală la corzile vocale suferită în 2022. Artistul a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate și procesul de recuperare în documentarul din 2024, „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”, produs de Hulu.

„Una dintre corzile mele vocale era literalmente atrofiată”, a povestit cântărețul.

El a explicat și modul în care afecțiunea i-a afectat vocea. „Corzile vocale ar trebui să fie paralele sau, să presupunem, fiecare cam de grosimea unui deget mare. Una dintre ale mele avea grosimea unui deget mare, iar cealaltă grosimea unui deget mic. Aşa că cea puternică o împingea la o parte pe cea slabă şi nu mai puteam cânta bine”, a declarat Jon Bon Jovi în documentar.

Fanii așteaptă reprogramarea concertului

Deocamdată, formația nu a anunțat data la care va fi reprogramat concertul întrerupt. Jon Bon Jovi le-a transmis însă fanilor să păstreze biletele, promițând că va găsi o soluție pentru ca spectacolul să poată avea loc integral.

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