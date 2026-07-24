Libertatea a scris recent despre creșterea lefurilor politicienilor potrivit proiectului noii legi a salarizării. 30.750 de lei ar fi venitul la care ar ajunge un șef de Cameră sau Senat în 2031.

De asemenea, deputații și senatorii fără funcții de conducere vor ajunge la o indemnizație brută lunară de 24.600 de lei în 2031. Au acum un brut de 18.720 de lei. Creșterile vor fi resimțite de la an la an, potrivit proiectului. În prezent, conform legii salarizării, șefii celor două foruri legislative încasează 23.920 de lei, sumă brută.

Doar că un deputat sau senator nu are dreptul doar la indemnizația lunară. Suplimentar, în contul parlamentarilor români intră și banii care le sunt alocați pentru cabinetele parlamentare.

„În scopul exercitării mandatului în circumscripțiile electorale, deputaților și senatorilor li se acordă lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare. Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcție de resursele bugetare, dar nu mai puțin de o indemnizație și jumătate brută a deputatului, respectiv a senatorului”, arată Legea 96 din 2006.

Prin urmare, și în prezent, pentru cabinetele parlamentare, aleșii au dreptul la minimum 28.080 de lei, dacă nu au nicio funcție, sau 35.880 de lei, pentru președinții de Senat sau Cameră. Din această sumă, jumătate este decontată în baza unei declarații pe propria răspundere.

În condițiile în care noua lege a salarizării va fi adoptată, un șef al Camerei Deputaților sau al Senatului va ajunge în 2031 la aproximativ 46.000 de lei pentru cabinetul parlamentar. Circa 28.000 de lei vor fi încasați în baza unei declarații pe propria răspundere.

Deputații și senatorii fără funcții ar urma să încaseze sume forfetare care vor ajunge în 2031 la 37.000 de lei. La fel ca în cazul șefilor, jumătate ar urma să fie dată prin declarație pe proprie răspundere. Alocările financiare pentru cabinetele parlamentare reprezintă sume nete, neimpozabile.

Cazarea, în continuare asigurată

Parlamentarii au dreptul în continuare, potrivit proiectului noii legi, să încaseze de la statul român bani pentru cazare. Se încadrează la această prevedere deputații și senatorii care nu o locuință, ei sau partenerele/partenerii de viață, în București sau în județul Ilfov.

Potrivit calculelor Libertatea, în prezent suma medie pentru cazare în cazul deputaților este de 4.200 de lei/lunar. Surse parlamentare vorbesc însă de suma de 5.000 de lei stabilită de conducerea Camerei. Banii pe cazare sunt de asemenea decontați în baza unei declarații pe propria răspundere.

De asemenea, aleșii primesc și o diurnă zilnică, al cărui cuantum este stabilit de conducerea forului din care fac parte. Până la modificările de anul trecut, această diurnă era de 2% din indemnizația brută pe zi.

Legea salarizări mai așteaptă

Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară între 27 și 31 iulie, interval în care vor fi dezbătute mai multe proiecte de lege care trebuie adoptate pentru ca România să încaseze banii alocați țării prin PNRR. Fiecare dintre proiecte reprezintă reforme care, neadoptate, ar însemna pierderi de sute de milioane de euro.

Potrivit informațiilor Libertatea, în sesiunea parlamentară nu va intra pe ordinea de zi noua lege a salarizării. Ar fi necesare consultări suplimentare cu sindicatele și cel puțin o rundă de negocieri între partide, înainte ca proiectul să fie asumat de reprezentanții formațiunilor politice reprezentate în parlament. Pentru proiectul legii salarizării unitare ar urma să fie convocată o altă sesiune extraordinară, la jumătatea lunii august.

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