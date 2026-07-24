PSD și-a retras miniștrii din Guvern, la fel și secretarii de stat și prefecții. De altfel, mai ales rămânerea fără prefecți este motiv de dihonie în interiorul PSD, unde o parte din liderii locali, mai ales în sud, sunt nemulțumiți că acum au ajuns la cheremul prefecților impusi de Bolojan.

Însă PSD a mai lăsat oameni prin funcții, nu doar la nivel local, ci și central. Surse de la vârful PNL au precizat că liberalii au deja lista pregătită cu oamenii PSD de la București. „Vorbesc de opoziție, dar ei au lăsat șefi pe funcții, de parcă ar fi soldatul japonez. Au oameni la Agenția de sport, la Resurse Minerale, la Rezervele de Stat și lista e lungă”, a precizat unul din liderii PNL pentru Libertatea.

Deconcentratele, următorul pas

Potrivit surselor Libertatea, ținta finală sunt deconcentratele, ceea ce ar însemna o acțiune clară la nivelul fiecărui județ. Însă pentru acest lucru trebuie convins Ilie Bolojan, ceea ce încearcă să facă mai mulți lideri PNL să facă.

De curând, deputatul Gigel Știrbu prezenta situația din județul unde conduce filiala PNL, adică Oltul. 17 deconcentrate conduc oamenii PSD plus alte 14 instituții care țin direct de guvernarea centrală, dar care au reprezentanți în teritoriu, începând cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt.

„Adevărata putere într-un județ nu stă doar în ministere”

„PSD este în opoziție? Atunci cine conduce statul? Sorin Grindeanu repetă aproape obsesiv că PSD este în opoziție. Ne spune că și-au retras secretarii de stat, că și-au retras prefecții și că partidul nu mai are nicio legătură cu puterea. Dar românii nu trăiesc din declarații de presă,ei trăiesc în realitate.

Iar realitatea este că adevărata putere într-un județ nu stă doar în ministere. Puterea înseamnă cine conduce Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar, Casa de Pensii, ITM, AJOFM, APIA, DSVSA, Finanțele, Garda de Mediu, Agricultura, Apele Române și toate celelalte instituții care gestionează bani publici, controlează activitatea economică și iau decizii care influențează viața oamenilor”, scria joi Gigel Știrbu.

Surse din conducerea PNL au precizat că în cazul deconcentratelor și altor instituții trebuie procedat chirurgical. „Să vădem unde sunt numiți interimar. Nu putem să îi înlăturăm pe cei cu concurs”, explică un șef de filială, din echipa Bolojan.

Directorii de școli și inspectorii, lovitura finală

Nu în ultimul rând, lovitura finală ar urma să fie, dacă planul decurge bine și Bolojan e convins, înlăturarea directorilor și inspectorilor școlari cu delegație. Teoretic, o decizie finală ar trebui luată cel târziu la început de septembrie, dacă până atunci nu e instalat un nou executiv.

România funcționează cu un guvern demis din 5 mai, iar până în prezent a existat o singură încercare dusă până la capăt pentru învestirea unui guvern. Mai precis, experimentul Veștea, care a strâns doar 189 de voturi în Parlament, deși erau necesare 233 de voturi.

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