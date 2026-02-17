Dacă ești din București și vrei să vinzi un apartament, atunci trebuie să știi că durata medie necesară identificării unui cumpărător este de 44 de zile. În niciun alt mare oraș din țară nu finalizezi mai rapid o tranzacție. În Cluj-Napoca sau în Brașov ai nevoie, de exemplu, de peste 70 de zile pentru a vinde un apartament.

Prețurile apartamentelor din București au crescut în ultimul an cu 17%. Cele mai scumpe zone pentru cumpărători sunt Herăstrău, Cotroceni și Floreasca. Aici plătești circa 3.000 euro/mp. La polul opus găsim cartierul Ferentari unde media se menține sub pragul de 1.500 euro/mp, potrivit celui mai nou raport Imobiliare.ro Market 360. Te întrebi dacă poți negocia prețul? Da, probabil că poți. Dar trebuie să ai așteptări realiste. În medie, marja de negociere atinge 3,6% pe piața imobiliară bucureșteană.

Închirierea unui apartament în București

Dacă atunci când vine vorba despre vânzarea unei locuințe, Bucureștiul este al treilea cel mai scump oraș din țară, lucrurile stau diferit pe segmentul închirierilor. Chiriașii din Capitală le plătesc proprietarilor cele mai mari sume de bani pentru locuințele în care aleg să se mute, chiar mai mult decât clujenii.

Ai nevoie de un buget mediu de 380 euro/lună pentru închirierea unei garsoniere și de 600 euro/lună pentru un apartament cu 2 camere. În cazul în care vrei să te muți cu chirie într-un apartament cu 3 camere din București, trebuie să fii pregătit să achiți lunar, în medie, 850 euro.

Primăverii, Aviatorilor-Kiseleff și Herăstrău sunt cele mai scumpe zone din oraș. Chiria medie solicitată pentru un apartament în Primăverii ajunge la 2.500 euro/lună. În celelalte două zone plătești, în medie, 1.500 euro/lună pentru un apartament.

Proprietarii găsesc mai rapid chiriași pentru apartamentele noi, aflate în imobile finalizate în ultimii cinci ani. Fiecare locuință nouă atrage, în medie, patru potențiali chiriași, conform datelor Imobiliare.ro. Fiecare locuință veche atrage, în schimb, trei potențiali chiriași.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE