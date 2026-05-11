„Să mai cedeze fiecare câte un pic”

Liderul UDMR rămâne optimist privind găsirea unei formule de guvernare agreate de toți partenerii. Kelemen Hunor mizează pe un lider cu experiență, capabil să aducă partidele la aceeași masă și să asigure o majoritate funcțională.

Kelemen Hunor avertizează că România se află în fața unei „mize uriașe” în perioada imediat următoare. Liderul UDMR subliniază că prioritatea absolută a țării trebuie să fie finalizarea cu succes a PNRR-ului.

„Ce s-ar putea întâmpla sau ce ar trebui să se întâmple? Oamenii ar trebuit să mai cedeze fiecare câte un pic şi, sigur, să găsească preşeedintele României (…) o personalitate, o persoană care poate coagula, reforma această coaliţie, o personalitate care poate fi acceptabilă pentru toate părţile şi care ştie să gestioneze o criză politică, o criză guvernamentală, o criză bugetară până la urmă”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la Antena 3 CNN.

Un om care să coordoneze

Kelemen Hunor a punctat că refacerea coaliției este varianta optimă și prima alegere a UDMR în actualul context.

„Sigur, am văzut deciziile luate în PNL, în USR, în PSD, fiecare s-a legat de câte un stâlp. Cum se va mişca de la acel stâlp, vom vedea”, a adăugat Kelemen Hunor.

El a punctat necesitatea ca persoana desemnată să aibă „cât de cât” experiență în politică, pentru a putea coordona echipa de guvernare.

„Un om care nu are şi nu a avut responsabilitate politică vine în această poziţie mâine-poimâine, se întoarce la bancă, la firma respectivă, că nu are un angajament şi o responsabilitate politică din punct de vedere electoral. Şi atunci partidele, sigur că se vor alinia mai greu în spatele unui om care, din acest punct de vedere, este descoperit, hai sa spunem asa”, a spus Hunor.

Ce a vorbit Kelemen Hunor cu Sorin Grindeanu în întâlnirea de 30 de minute

Președintele UDMR s-a întâlnit luni cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru a analiza situația politică actuală și posibilitățile de formare a unui nou guvern.

„Am analizat situația în care ne aflăm… astfel de discuții vor avea loc și în continuare, trebuie să existe astfel de discuții”, a declarat Kelemen Hunor la finalul întâlnirii de jumătate de oră, subliniind importanța dialogului între partide.

Partidul condus de Ilie Bolojan a transmis luni, 11 mai, că „PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni”, este vorba despre discuțiile informale avute de Sorin Grindeanu cu președintele României, Nicușor Dan. Liberalii vor să știe dacă demersul dărâmării Guvernului condus de Ilie Bolojan „a fost doar un joc politic iresponsabil”.

În contextul consultărilor politice inițiate de președintele României, Nicușor Dan, care urmează să fie organizate la Palatul Cotroceni, PNL și USR au solicitat PSD să propună o soluție după moțiunea de cenzură ce a dus la înlăturarea Guvernului Bolojan.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE