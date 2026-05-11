Cod portocaliu în Caraș-Severin și Mehedinți

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni seară mai multe atenționări de fenomene periculoase imediate, valabile până la orele 20:30 și 21:00. Astfel, în mai multe localități din Caraș-Severin au fost semnalate averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie, grindină.

Sunt afectate până la ora 20:30 următoarele localități: Moldova Nouă, Băile Herculane, Mehadia, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Prigor, Topleț, Iablanița, Sichevița, Cornea, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Gârnic, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Cărbunari, Ciuchici;



De asemenea, ANM a semnalat „verse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie (50…70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm)”, până la ora 21:00 și în județul Mehedinți.

Sunt afectate localitățile: Orșova, Baia de Aramă, Eșelnița, Ponoarele, Isverna, Podeni, Dubova, Svinița, Obârșia-Cloșani, Drobeta-Turnu Severin, Baia de Aramă, Bala, Breznița-Ocol, Izvoru Bârzii, Malovăț, Ponoarele, Isverna, Ilovăț, Balta, Ilovița, Șovarna, Podeni, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu.

Vreme severă până joi dimineața

De asemenea, ANM a emis, luni, o informare de vreme severă valabilă până joi dimineață, care anunță instabilitate atmosferică și temperaturi în scădere. De asemenea, a fost emis un cod galben de ploi torențiale în 23 de judeţe din Banat, Crişana, Oltenia, Maramureş, vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Munteniei şi zona de munte. În Capitală, vremea va deveni instabilă, iar de miercuri se va răci.

Informarea meteorologică este valabilă de luni, de la ora 12.00, până joi, la ora 10.00, și vizează instabilitate atmosferică, cantităţi de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitaţii mixte în zona montană înaltă.

„În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a ţării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15-30 l/mp şi izolat de peste 40-50 l/mp. Local şi temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45-50 km/h”, au arătat meteorologii.

Marţi, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul şi în nord-vestul ţării, iar miercuri şi în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, vor fi precipitaţii mixte.

Cod galben de vreme severă în jumătate de țară

A fost emis și un cod galben privind instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, intensificări ale vântului, valabilă de luni, de la ora 13.00, până marţi, la ora 14.00, în județele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad, Timiş, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi parţial în judeţele Buzău, Covasna, Braşov şi Sibiu.



